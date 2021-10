Buchclub: Zurück zu mir

Hintergrund

Das neue Buch von Laura Malina Seiler ist eine Geschichte um Spiritualität und Philosophie.

Die Reise zu sich selbst - dieser steinige Weg steht im neuen Buch von Bestsellerautorin. Lebenscoach und Podcasterin Laura Malina Seiler im Mittelpunkt. In ihrer Geschichte rund um die junge Frau Alma verpackt die Berlinerin ihre Ansätze über Spiritualität, Philosophie und innere Weisheiten in einem ganz neuen Format. Für Fans und interessierte Neueinsteiger eine inspirierende Lektüre!Schwer verkatert und voller Wut wacht Alma eines Tages auf und beschließt, dass es in ihrem Leben nicht so weitergehen kann. Genau in diesem Moment klingelt es an der Tür und der Postbote überreicht der verzweifelten Frau ein Paket mit unbekanntem Absender. Darin enthalten sind ein an sie adressierter Brief und ein altes, wunderschönes und vollgeschriebenes Notizbuch. Alma beginnt aufgeregt zu lesen und traut ihren Augen kaum: Kommt das Buch tatsächlich aus der Zukunft, von ihrem 90-jährigen Ich?Der Erhalt des Pakets ist der mysteriöse Beginn zu Almas heilender Begegnung mit sich selbst. Die Worte der alten Dame lösen in Alma noch nie gekannte Gedanken und Gefühle aus. Nach und nach lernt sie, wie sie ihren eigenen Weg gehen kann, voller Vertrauen und Mut. Und mit ihr entdeckt auch der Leser seine ganz eigene Reise zurück zu sich selbst.Laura Malina Seiler wurde 1986 geboren und gilt heute als Visionärin der modernen Spiritualität. Einem großen Publikum bekannt wurde die Autorin und Rednerin durch ihren Podcast «Happy, Holy & Confident», der regelmäßig die Top 10 der deutschen Podcast-Charts knackt. Auf Events und Tagungen spricht Seiler ebenso wie bei persönlichen Coaching-Terminen und Online-Seminaren."Zurück zu mir" ist das mittlerweile dritte Buch von Laura Malina Seiler und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Während die beiden Vorgänger klar als Sachbücher und Ratgeber geschrieben wurden, präsentiert sich das neueste Werk vielmehr als Roman. Die Ideen und Glaubensansätze der Autorin werden so noch einmal in neuem Licht gezeigt.