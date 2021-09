Gerichtsdrama «All Rise» geht bei OWN weiter

US-Fernsehen

Das Network von Oprah Winfrey hat sich auch die Wiederholungen gesichert.

Anfang des Jahres stellte CBS das Gerichtsdramanach zwei Staffeln ein. Nun hat der Unterhaltungssender Oprah Winfrey Network (OWN) eine dritte Staffel mit 20 neuen Episoden bestellt. Die Verantwortlichen haben auch einen neuen Vertrag mit der Hauptdarstellerin Simone Missick abgeschlossen, die als Richterin Lola Carmichael zurückkehrt.„«All Rise» war ein großartiger Erfolg, mit starken Einschaltquoten und steigenden Marktanteilen von der ersten zur zweiten Staffel", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN. "Die Geschichte von Richterin Lola Carmichael, die eine starke Figur in den Mittelpunkt stellt, ist eine starke Bestätigung für unser Publikum. Ein besonderer Dank geht an Warner Bros. Television und unsere unglaubliche Showrunnerin und langjährige Partnerin Dee Harris-Lawrence. Wir können es kaum erwarten, mit der dritten Staffel anzufangen und diese Serie für langjährige und neue Fans gleichermaßen zurückzubringen."OWN wird die ersten beiden Staffeln der Serie ausstrahlen, um den Start von Staffel drei einzuläuten. Darüber hinaus haben HBO Max und Hulu im Rahmen einer Vereinbarung mit Warner Bros. Domestic Television Distribution die Abonnement-Streaming-Rechte für alle Episoden der Serie erworben. Die ersten beiden Staffeln der Serie werden ab dem 1. Dezember bei beiden Streaminganbietern verfügbar sein.