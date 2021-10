18. Quotenmeter-Fernsehpreis: Die Nominierungen

Hintergrund

Die Redaktion des Medienmagazins stellt die 22 Kategorien vor, in denen die Quotenmeter-Leser in den kommenden Tagen abstimmen können.

I. Serien

Beste Serie oder Reihe

Bester Hauptdarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Nebendarstellerin einer Serie oder Reihe

Beste Synchronisation einer ausländischen Serie

II: Fernsehfilm

Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler

Bester Darsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Darstellerin eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

III. Unterhaltung

Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde

Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde

Beste Comedy

Beste Reality

Bester Moderator

Beste Moderatorin

Beste Titelmusik

Bestes Main-Title/On-Air-Design

Bester Podcast

Bester Web-Channel

IV. Information

Beste Informationssendung

Beste Dokumentation

Beste Sportberichterstattung

Hoch die Tassen! Es ist wieder soweit: Das Medienmagazin Quotenmeter hat die potenziellen Ge-winner des Fernsehpreises auserkoren. Die Prozedur bleibt wie in den Vorjahren: Während die siebenköpfige Redaktion die Nominierten diskutiert und letztendlich festlegt, haben die Leser die freie Wahl, ihr Kreuz zu geben. Nur knapp acht Tage nach der Bundestagswahl sind die Teilnehmer schon geübt, ihren Favoriten anzukreuzen.Das Feld ist dieses Jahr wieder bunt durchgemischt: Während die bildundtonfabrik mit «How to Sell Drugs Online (Fast)» mit ihrem Team für die zweite Staffel einen Preis gewinnen kann, kommt An-nette Hess mit ihrem Werk «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» als alter Hase daher. «Das letzte Wort» ist ebenfalls als beste Serie vorgeschlagen und bei TVNow heißt es «Unter Freunden stirbt man nicht». Außerdem machte auch die Serie «Schlafschafe» auf sich aufmerksam, denn in der Serie wird das Tragen von Masken angesprochen und löst eine Gesellschaftskritik aus.Das Feld der Nominierten ist sehr unterschiedlich: «Wer stiehlt mir die Show» kann die beste mehrstündige Sendung werden, das abgesetzte Format «Pocher – gefährlich ehrlich» zur besten Kurzshow. Aber auch Frank Elstner tritt mit «Wetten, das war‘?» an und Anja Reschke kann für «Panorama» gewinnen. Der Sat.1-Flop «5 Gold Rings» war zwar nicht die beste Show, überzeugte aber mit einem tollen On-Air-Design. Haben Sie eigentlich «Mörderische Frauen» mit Autorin und Psychologin Julia Shaw gesehen? Die Auswahl der Quotenmeter-Nominierte zeigt: Das Fernsehen wird immer besser.• «Das letzte Wort» (Netflix)• «Schlafschafe» (ZDFneo)• «Unter Freunden stirbt man nicht» (VOX)• «How to sell drungs online (fast)» (Netflix)• «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Prime Video)• Daniel Donskoy, «Schlafschafe» (ZDFneo)• Thorsten Merten, «Deutscher» (ZDFneo)• Ronald Zehrfeld, «Warten auf‘n Bus» (rbb)• Charly Hübner, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• Alexander Scheer, «Sloborn» (ZDF)• Lisa Bitter, «Schlafschafe» (ZDFneo)• Anke Engelke, «Das letzte Wort» (Netflix)• Lorna Ishema, «Breaking Even» (ZDFneo)• Jana McKinnon, «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Amazon)• Lavinia Wilson, «Drinnen» (ZDFneo)• Maximilian Brückner, «Oktoberfest 1900» (Das Erste)• Michelangelo Fortuzzi, «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Amazon)• Peter Sattmann, «Lucie. Läuft doch!» (VOX)• Tedros Teclebrhan, «Nachtschicht» (ZDF)• Michael Wittenborn, «Unter Freunden stirbt man nicht» (VOX)• Almila Bagriacik, «Tatort – Kiel» (Das Erste)• Meike Droste, «Deutscher» (ZDFneo)• Florence Kasumba, «Tatort – Hannover» (Das Erste)• Karoline Schuh, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• Lisa Maria Potthoff, «Für immer Sommer 90» (Das Erste)• «Élite» (Netflix)• «Hollywood» (Netflix)• «Home before Dark» (AppleTV+)• «Little Fires Everywhere» (Apple)• «Normal People» (BBC)• «Gefangen» (Das Erste)• «Heute stirbt hier Kainer» (Das Erste)• «Ich brauche euch» (ZDF)• «Sörensen hat Angst» (Das Erste)• «Goldjunge» (Das Erste)• Omar El-Saeidi, «Familie verpflichtet» (Das Erste)• Fabian Hinrichs, «Ich brauche euch» (ZDF)• Charly Hübner, «Das Verhör in der Nacht» (ZDF)• Wolfram Koch, «Gefangen» (Das Erste)• Bjarne Mädel, «Sörensen hat Angst» (Das Erste)• Michelle Barthel, «Goldjungs» (Das Erste)• Franziska Brandmeier, «Familie verpflichtet» (Das Erste)• Martina Gedeck, «Herzjagen» (Das Erste)• Mavie Hörbiger, «Ich brauche euch» (ZDF)• Antje Traue, «Gefangen» (Das Erste)• «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• «Late Night Berlin» (ProSieben)• «Pocher – gefährlich ehrlich» (RTL)• «Wetten, das war’s?» (Netflix)• «Chez Krömer» (rbb)• «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL)• «Joko und Klaas gegen ProSieben» (ProSieben)• «The Masked Singer» (ProSieben)• «Sing meinen Song» (VOX)• «Wer stiehlt mir die Show» (ProSieben)• «Die Anstalt» (ZDF)• «Grünwalds Freitagscomedy» (BR)• «Die Carolin Kebekus Show» (ARD)• «Studio Schmitt» (ZDFneo)• «LOL: Last One Laughing» (Amazon)• «Das Hausboot» (Netflix)• «The Mole» (Sat.1)• «First Dates Hotel» (VOX)• «Pocher und Papa auf Reisen» (RTL)• «Unvergesslich» (ZDF)• Frank Elstner, «Wetten, das war’s?» (Netflix)• Thomas Gottschalk, «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL)• Oliver Pocher, «Pocher – gefährlich ehrlich» (RTL)• Jochen Breyer, «das aktuelle Sportstudio» (ZDF)• Elyas M‘Barek, «Wer stiehlt mir die Show» (ProSieben)• Laura Karasek, «Die Höhle der Lügen» (ZDFneo)• Carolin Kebekus, «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• Katrin Bauerfeind, «Wer stiehlt mir die Show» (ProSieben)• Julia Shaw, «Mörderische Frauen» (TV Now)• Anja Reschke, «Panorama» (Das Erste)• «Biohackers» (Netflix)• «Breaking Even» (ZDFneo)• «Das letzte Wort» (Netflix)• «Oktoberfest 1900» (Das Erste)• «Unbroken» (ZDFneo)• «5 Gold Rings» (Sat.1)• «Biohackers» (Netflix)• «Breaking Even» (ZDFneo)• «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• «Wetten, das war’s?» (Netflix)• «Das Corona-Update»• «Schroeder & Somuncu»• «Überstunde»• «Drinnies – Giulia Becker und Chris Sommer»• «heute wichtig – Der Morgen-Podcast mit Michel Abdollahi»• «Dinge erklärt – Kurzgesagt»• «maiLab»• «strg_f»• «Renzo»• «Anwalt Jun»• «Aspekte» (ZDF)• «Monitor» (Das Erste)• «Weltspiegel» (Das Erste)• «ZDFzoom» (ZDF)• «Panorama» (Das Erste)• «Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie» (arte)• «Der Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendeten» (Das Erste)• «Letzter Aufruf BER» (Das Erste)• «Die Nazis, die Arbeit und das Geld» (arte)• «Trumps Deutsche Bank» (Das Erste)• «Matchplan» (Sky)• «ran Football» (ProSieben Maxx / ProSieben)• «NBA Finals 2021» (DAZN)• «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» (WDR)• «100% Fußball» (Nitro)