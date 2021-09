«Das Supertalent»: Lukas Podolski wirkt bei drei Live-Shows mit

TV-News

Ende der neuen Staffel wird der wegen einer Corona-Infektion ausgefallene Fußballstar doch noch am Jury-Pult Platz nehmen – in den Liveshows der Halbfinals und im Finale. Sein Auftritt vor der Erkrankung wird es Anfang November zu sehen geben.

Lukas Podolski wird doch noch in der am Samstag, 2. Oktober, startenden-Staffel mitwirken. Das bestätigte der Kölner Sender RTL der ‚Bild‘-Zeitung. „Lukas Podolski wird in den Liveshows wieder dabei sein“, wird eine Sendersprecherin zitiert. Podolski sollte eigentlich der neue Star der runderneuten Casting-Show werden, der RTL nach dem Ausscheiden von Dieter Bohlen ein neues Image geben wollte. Nach dem ersten Drehtag der Castings war für Podolski allerdings schon Schluss, er infizierte sich mit dem Corona-Virus und fiel für die Casting-Aufzeichnungen aus.RTL kündigte infolgedessen an, die Jury, die aus Chantal Janzen und Michael Michalsky besteht, mit dem Magier-Duo den Ehrlich Brothers aufzufüllen. Außerdem sollten verschiedene Gastjuroren mitwirken. Neben Riccardo Simonetti und Motsi Mabuse, die in der Staffelpremiere dabei sein werden, da Janzen ebenfalls kurzeitig in Quarantäne weilte, kündigte RTL auch Andrea Kiewel (Show drei), Yvonne Catterfeld (Show vier), Kayer Yanar (Show fünf) und Sophia Thomalla (Show sieben) an.Lukas Podolski wird wie erwähnt zum Ende der Staffel in den beiden Live-Shows des Halbfinals und zum Live-Finale neben Michalsky und Janzen sitzen. Der Weltmeister von 2014 wird zudem in Show sechs, am 6. November, zu sehen sein, die offenbar als erstes aufgezeichnet wurde. Dann ist auch erneut Riccardo Simonetti als Juror aktiv. Motsi Mabuse wird unterdessen ebenfalls zweimal zu sehen sein, nach der ersten wird sie auch nächsten Samstag in der zweiten Ausgabe dabei sein.Lola Weippert und Chris Tall moderieren die 15. Staffel von «Das Supertalent». RTL zeigt die Sendungen immer samstags um 20:15 Uhr.