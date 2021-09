Felicia Pearson entwickelt neue Serie

US-Fernsehen

Die Serie soll sich um das Leben von Pearson drehen.

«The Wire»-Star Felicia Pearson und Ed Burns haben sich zusammengeschlossen, um eine Miniserie über das Leben von Pearson zu produzieren. Die Serie trägt den Namenund soll sich mit den Schwierigkeiten befassen, die Pearson beim Aufwachsen in der US-Stadt Baltimore ertragen musste.Burns und Pearson sind Co-Autoren der Serie. Burns wird die Serie zusammen mit Philip Michelson von Moondog Films produzieren. Derzeit ist noch kein Sender oder Streaming-Dienst in das Projekt involviert. Burns war maßgeblich an der Entstehung von «The Wire» beteiligt. Seine Erfahrungen als Detektiv in Baltimore und später als Lehrer an einer öffentlichen Schule in Baltimore dienten als Grundlage für viele der bekanntesten Handlungsstränge der Serie.Als Sohn einer Crack-abhängigen Mutter wurde Pearson drei Monate zu früh geboren und hatte bei der Geburt kaum eine Überlebenschance. Sie wuchs schließlich als homosexuelle schwarze Frau in einer Pflegefamilie in einer von Drogen und Gewalt geplagten Nachbarschaft auf. Als Teenager dealte sie mit Drogen, bevor sie wegen Mordes zweiten Grades verurteilt wurde und über sechs Jahre im Gefängnis verbrachte.