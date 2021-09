«The Taste» ist wieder unter zehn Prozent

Quotennews

Nachdem sich die Kochshow in der Vorwoche einen Marktanteil im zweistelligen Bereich sicherte, ist das Format zurück auf dem vorherigen Niveau. Auch insgesamt ließ das Interesse nach.

Sender Sat.1 wird mitin diesem Jahr allein schon daher zufrieden sein, dass es bisher keine größeren Skandale zu verbuchen gilt. Doch es läuft auch schlichtweg nicht schlecht beim großen "Löffel-Probieren". Mit 1,31 Millionen Zuschauern und vor allem 0,61 Millionen Zielgruppe-Zuschauern aus der Vorwoche markierte der Sender das beste Ergebnis der bisherigen Staffel. Wiederholen konnte Sat.1 den Zielgruppen-Marktanteil von 10,9 Prozent jedoch nicht. In der gestrigen Primetime erreichte der Bällchensender lediglich 1,19 Millionen Zuschauer, was noch immer der stärkste Wert nach der Leistung der Vorwoche ist, und markierte damit 5,2 Prozent des TV-Marktes.Zudem verpasste der Sender mit 0,55 Millionen Zuschauern die Zehn-Prozent-Marke nur knapp und landete im prozentualen Vergleich bei 9,4 Prozent. Der Fall ist demnach kein allzu tiefer, wenn jedoch der positive Trend aus der Vorwoche sich nicht fortsetzt. Nach der Primetime erreichte Sat.1 mitkaum noch etwas. Der Marktanteil fiel mit 0,37 Millionen Zuschauern auf düstere 3,4 Prozent. In der Zielgruppe verabschiedeten sich bis 0,17 Millionen Zuschauer alle, was den Marktanteil auf 6,1 Prozent fallen ließ. Besser lief es da im Nachmittags-Programm.Hier stach eine Ausgabe vonaus dem TV-Nachmittag hervor. Mit 1,01 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,1 Prozent erreichte der Anwalt mehr Zuschauer als jedes andere Format an diesem Tag, abgesehen von der Primetime natürlich. Mit 0,2 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und einem Marktanteil von 8,5 Prozent lag Ingo Lenßen ebenfalls über dem Senderschnitt. Bis um 20:15 Uhr fiel das Interesse beim «Buchstaben Battle» und bei «Let the music play» deutlich ab, kehrte aber mit den «Sat.1 Nachrichten» zurück.