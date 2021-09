Banijay eröffnet Studio in Mexiko

International

Der internationale Produktionskonzern Banijay möchte nun auch in Mexiko mitmischen.

Der französische Produktionskonzern Banijay eröffnet auf die wachsende Nachfrage nach Premium-Inhalten in ganz Amerika ein neues Produktionsstudio in Mexiko, in dem die für den Emmy nominierte Produzentin Marie Leguizamo als Geschäftsführerin fungiert. Die Firma ist unter Banijay America angesiedelt.Das neue Studio mit dem Namen Banijay Mexico & U.S. Hispanic wird seinen Sitz in Mexiko-Stadt haben, wo Leguizamo einen Teil der Zeit arbeiten wird, da sie zwischen den Büros in Los Angeles und Mexiko-Stadt pendelt. Das neue Studio wird sich hauptsächlich auf ungeschriebene Originalinhalte in Englisch und Spanisch für den mexikanischen und US-amerikanischen hispanischen Markt konzentrieren, sowohl für den Rundfunk als auch für Kabel und Streamingdienste."Mit dem Aufschwung des Latinx-Marktes und der Verbreitung von Streamern und Sendern, die ihre eigenen Streaming-Plattformen starten, gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Premium-Inhalten", sagte Leguizamo gegenüber ‚Variety‘. "Es ist gerade eine unglaublich aufregende Zeit in diesem Bereich", sagte sie.