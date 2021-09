Zoë Kravitz spielt Catwoman

Kino-News

Der Schauspieler Robert Pattinson verriet diese Neuigkeiten.

Bei der Premierenfeier des neuen Academy Museums in Hollywood teilte Robert Pattinson mit, dass Zoë Kravitz indie Figur der Catwoman übernehmen werde. Er deutete an, dass beim diesjährigen DC FanDome eben dieses Material gezeigt werde. Der Schauspieler bestätigte auch, dass er bereits einige Teile des Filmes gesehen habe."Ich und Zoë [Kravitz] haben ein paar Sachen gemacht. Es ist eine lustige kleine Sache", sagte Pattinson gegenüber dem Branchenblatt „Variety“. "Es gibt eine Menge kleiner Überraschungen dafür. Ich habe jetzt einige Teile des Films gesehen und er ist irgendwie wirklich cool. Er ist wirklich cool."Der Kinostart von «The Batman» ist für den 4. März 2022 geplant. In dem Film spielen neben Pattinson und Kravitz auch Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis und Colin Farrell mit. Über die Handlung wurde Stillschweigen bewahrt.