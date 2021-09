«Rote Rosen»: 19. Staffel beginnt am 19. Oktober

TV-News

Dann wird Nicole Ernst als Katrin Zeese ihren ersten Auftritt haben.

Das Erste hat den Start der 19.-Staffel genauer terminiert. Demnach geht die neue Runde voraussichtlich am Dienstag, den 19. Oktober, auf Sendung. Dann wird auch Nicole Ernst ihren ersten Auftritt als neue Hauptdarstellerin der täglichen Nachmittagssendung haben ( Quotenmeter berichtete ). Sie erwacht als Katrin Zeese am Lüneburger Krankenhaus nach sieben Jahren aus dem Koma. Auch Edelgard Hansen, die seit Anfang August als engagierte Seelsorgerin Dörte Reichard zu sehen ist, wird dem Ensemble angehören.Die Welt hat sich in den sieben Jahren im Kleinen wie im Großen stark verändert. Katrins Ehemann Florian (Stefan Plepp) hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die jüngste Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Umgebung entfremdet, die ältere Tochter Franzi (Sofie Junker) bei der Marine und hat den Kontakt nach Hause auf ein Minimum reduziert. Das geliebte Haus ist abgebrannt, Katrins Berufsträume zerplatzt. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf. Katrin wähnt sich in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück.Dörte Reichard tritt derweil an der Seite von Merle (Anja Franke) für ein umweltfreundliches Lüneburg ein. Marc Schöttner hat als attraktiver Önologe Philip Durant im Hotel „Drei Könige“ eingecheckt. Weiterhin im Hauptcast der „Roten Rosen“ sind Brigitte Antonius, Claus-Dieter Clausnitzer, Katja Frenzel, Maria Fuchs, Antonia Jungwirth, Jerry Kwarteng, Thore Lüthje, Hakim-Michael Meziani, Jelena Mitschke, Lara-Isabelle Rentinck, Arne Rudolf, Hermann Toelcke und Hund Betty.