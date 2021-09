Mockridge-Serie «ÜberWeihnachten» nicht mehr für den Comedypreis nominiert

TV-News

Um die die Beteiligten aus Cast und Crew zu schützen, wurde die Netflix-Serie von der Nominierungsliste genommen.

Nachdem am gestrigen Mittwoch mit Maren Kroymann die erste Gewinnerin des am Freitag live in Sat.1 übertragenen Deutschen Comedypreises bereits bekannt gegeben worden war, folgte am Donnerstag der erste Nicht-Gewinner. Denn wie der Veranstalter, Cologne Comedy Festival, mitteilte, werde die Netflix-Serie, die in der Kategorie „Beste Comedy-Fiction“ nominiert war, definitiv keinen Preis erhalten. Der Grund ist Hauptdarsteller Luke Mockridge, über den in den vergangenen Tagen medial berichtet wurde , infolgedessen er seine TV-Pause ausweitete.„Aufgrund der öffentlich geführten Diskussionen sind das Cologne Comedy Festival, Sat.1, Netflix, Brainpool Pictures und Luke Mockridge als Co-Produzent übereingekommen, dass die Produktion «ÜberWeihnachten» von der Nominierungsliste des deutschen Comedypreises 2021 genommen wird. Weil hier nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Produktion nominiert ist, sollen mit diesem Schritt die Beteiligten aus Cast und Crew geschützt werden“, heißt es in einem Statement von Ralf Günther, Geschäftsführer Cologne Comedy Festival.Damit gehen in der genannten Kategorie nur noch vier Nominierte an den Start: die TVNow-Serie «KBV – Keine besonderen Vorkommnisse», die Joyn-Reihe «Slavik – Auf Staats Nacken» und die TVNow-Serie «Unter Freunden stirbt man nicht», die auch bei VOX zu sehen waren, sowie die Joyn/ProSieben-Serie «Frau Jordan stellt gleich» mit Katrin Bauerfeind, die die Gala zusammen mit Steven Gätjen am Freitag moderieren wird.Neben dem Ehrenpreis für Marek Kroymann und den vier weiteren Kategorien (Beste Comedy-Show, Beste Satire, Bester Komiker / Beste Komikerin und Bester Comedy Podcast) wird zudem auch ein Preis für den Besten Newcomer beziehungsweise die Beste Newcomerin vergeben. Ehren- und Newcomer-Preis sind die einzigen beiden Auszeichnungen, für die das Publikum nicht abstimmen kann, sondern vom Cologne Comedy Festival direkt vergeben werden.