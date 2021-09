«Only Murders in the Building»: Alt-Stars treffen junge Themen

Hintergrund

Der Streamingdienst Disney+ hat eine Serie im Programm, bei der Steve Martin auf Selena Gomez trifft. Die Podcast-Szene darf dabei natürlich nicht fehlen.

Die Verantwortlichen bei Disney+ haben und hatten in den vergangenen Jahren ein glückliches Händchen. Formate wie der «Star Wars»-Ableger «The Mandalorian» schlugen voll ein, zuletzt überzeugten auch die Marvel-Produktionen «WandaVision», «The Falcon and the Winter Soldier» und «Loki». Vor wenigen Wochen haben die Programmplaner die Serieonline gestellt.Das Format handelt von drei unterschiedlichen Nachbarn, die sich nach einem Mord in ihrem noblen Wohnhaus in New York City in einer Bar treffen. Wie es sich herausstellt, hören die drei gerne einen True-Crime-Podcast, sodass das Trio den Abend gemeinsam verbringt. Bereits in der ersten Episode schleichen sich die Drei zurück ins Arconia, ihrem Wohnhaus, und suchen nach ersten Indizien. Recht schnell beschließen die von Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez verkörperten Figuren, einen eigenen Podcast zu starten.Die Serie stammt von Steve Martin und John Hoffman, letzterer war unter anderem für Serien wie «Looking» (HBO) und «Grace and Frankie» (Netflix) verantwortlich. Vor zwölf Jahren gehörte Hoffman zum Autorenteam der Oscar-Verleihung. Die Produktion stammt aus dem Hause 20th Television und wurde ursprünglich für den Disney-Streamingdienst Hulu hergestellt. Da man die Erwachsenen-Inhalte bei Star auslagert, ist die Produktion bei Disney+ zu sehen.Zu den ausführenden Produzenten gehört auch Dan Fogelman, der ein gutes Händchen in Sachen Storytelling hat. Fogelman hat einen Exklusivvertrag mit 20th Television und schrieb zahlreiche Disney-Hits wie «Cars» und «Rapunzel – Neu verföhnt». Für NBC schreibt und produziert er die Serie «This Is Us», die derzeit zu den qualitativ hochwertigsten fiktionalen Stoffen im Network-Fernsehen zählt. Am fünften «Indiana Jones»-Streifen ist Fogelman ebenfalls beteiligt.Die Fernsehserie «Only Murders in the Building» mischt Hollywoods Altstars mit «Die Zauberer vom Waverly Place»-Star Selena Gomez. Auch der „alte“ Krimi trifft auf die neueste Erzählweise, die True-Crime-Podcasts. Die Serie ist eine Mischung für Jung und Alt. Obwohl ein Mord aufgeklärt wird, steht der komödiantische Ansatz im Mittelpunkt. Durch die guten Connections der Produzenten sind auch zahlreiche Gaststars an Bord: «Tonight Show»-Star Jimmy Fallon und Musiker Sting spielen sich selbst, Tina Fey ist die Moderatorin des Podcasts „All is Not OK in Oklahoma“.Diese Meinung hat auch Melanie McFarland von „Salon“. Die Serie „funktioniert, weil es solch hinreißende Details enthält, aber noch mehr, weil seine Schöpfer erkennen, was jedem Kunstwerk das Potenzial verleiht, ein Klassiker zu werden: Es liegt in der Verbindung von Alt und Neu.“ „Paste“-Autorin Kristen Reid schreibt: „Obwohl die Charaktere die Dinge gerne verkomplizieren, ist «Only Murders in the Building» einfach gehalten; es ist eine angenehme und unterhaltsame Serie, die eindeutig mit viel Herz gemacht ist.“