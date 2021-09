«The Crown»: Khalid Abdalla wird Dodi Al-Fayed

England

Die preisgekrönte Serie macht sich bereit für das Prinzessin-Diana-Kapitel.

In der nächsten Staffel von, das bei den diesjährigen Emmys abräumte, widmet man sich der Beziehung zwischen Diana, Prinzessin von Wales, und dem ägyptischen Kaufhauserben Dodi Fayed. «Kite Runner»-Star Khalid Abdalla wird Dodi Al-Fayed verkörpern. Salim Daw («Oslo») wurde für die Rolle von Dodis Vater, dem Milliardär und ehemaligen Harrods-Besitzer Mohamed Al-Fayed, verpflichtet.Obwohl die Produzenten noch nichts über die Handlung verraten, lässt die Besetzung vermuten, dass die Zuschauer einen Einblick in die letzten Monate von Dianas Leben erhalten werden. Die Produzenten von «The Crown» haben sich bisher geweigert zu sagen, ob der Unfall selbst auf dem Bildschirm zu sehen sein wird oder nicht.Die Prinzessin hatte im Sommer 1997 eine romantische Beziehung mit Dodi, einem Filmproduzenten, der als Playboy galt, begonnen. Ihre kurze Verbindung löste einen Paparazzi-Rausch aus, der erst endete, als beide nur wenige Monate später bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kamen.