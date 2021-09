BBC und NBC vereinbaren Partnerschaft

International

Die beiden Unternehmen wollen in Sachen Non-Scripted-TV zusammenarbeiten.

Die BBC und NBCUniversal haben sich zusammengesetzt und wollen künftig in Sachen Non-Scripted-TV gemeinsame Projekte austauschen und neue Formate entwickeln. Die beiden Unternehmen haben bereits früher Formate gemeinsam genutzt, wobei NBCUniversal die BBC-Sendungen «The Wheel», «The Weakest Link» und «Dragon's Den» neu aufgelegt hat, während BBC die NBCU-Gameshow «The Wall» übernommen hat."Diese einzigartige Partnerschaft ist eine aufregende Gelegenheit für britische Produzenten", sagte Kate Phillips, BBCs Director of Entertainment. "Wir wollen führend sein, wenn es darum geht, wirkungsvolle, rentable britische Ideen und Formate aus allen Ländern und Regionen zu finden und in sie zu investieren. Diese Zusammenarbeit mit NBCU wird es Produzenten ermöglichen, ihre Ideen in großem Maßstab zu entwickeln und Aufträge auf beiden Seiten des Atlantiks zu gewinnen."Jenny Groom, EVP of entertainment unscripted content, NBCUniversal television and streaming sagte: "In einem so wettbewerbsintensiven Umfeld gefällt uns die Idee, unser Publikum und unseren kreativen Output in Partnerschaft mit der BBC zu verstärken. Es gibt keinen besseren Partner für NBCU und mit Sharon Vuong und ihrem Team, die uns dabei helfen, die Führung zu übernehmen, freuen wir uns darauf, den Zuschauern auf der ganzen Welt die nächste große Welle von unscripted Formaten zu präsentieren."