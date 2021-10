Kiosk

Der kulinarische Trendguide von „Der Feinschmecker“.

Ein "Foodie" ist laut Definition eine Person, für die Essen und Trinken eine hohe Bedeutung hat und als "authentisch", "gut" und "hochwertig" eingestuft wird. Anders als ein "Gourmet" benötigt ein "Foodie" allerdings kein genaueres Wissen über Rezepte, Geschmack, Esskultur oder Kochkünste. Essen und Trinken sind für ihn ein liebenswertes Hobby, das er oder sie hegt und pflegt. Genau diese Menschen will das Magazin "Foodie" aus dem Jahreszeiten-Verlag in Hamburg ansprechen. Gabriele Heins und ihr Team sehen ihr Heft als "kulinarische Trendguide". Das Magazin soll sich als junges Schwester-Magazin zum etablierten "Der Feinschmecker" am Zeitungskiosk etablieren."Foodie" erscheint viermal im Jahr in einer Auflage von 125.000 Exemplaren. Das Trendthema "Kochen" steht in jeder Ausgabe im Mittelpunkt. Vor allem eine junge Leserschaft soll mit dem Hochglanzheft angesprochen werden. Inhalt sind unter anderem leichte, moderne und kreative Rezepte für junge Männer und Frauen, die sich sehr für das Kochen und kulinarische Trends interessieren. Genuss soll für diese Menschen ein positiver Ausdruck für Lifestyle und Lebensqualität sein. Das Heft hat im Schnitt 100 Seiten prallgefüllt mit Anregungen und Tipps rund ums Kochen und Genießen. So gibt es immer über 50 Rezepte zum Nachkochen oder Nachbacken im Heft.Alle Anregungen kommen aus der modernen Küche und sind leicht nachzumachen. Darüber hinaus ist das Heft in einem modernen und humorvollen Layout gestaltet, sodass sich die Leser das Magazin immer wieder gerne zur Hand nehmen. Neben den Rezepten nimmt auch die Warenkunde einen großen Teil des Inhaltes ein. Natürlich geben die Autoren auch reichlich Tipps und Tricks für ein gelungenes Kochen und Genießen.Bei den Rezepten ist für jeden Geschmack etwas dabei. So kommen Vegetarier genauso auf ihre Kosten wie Fleischliebhaber oder Schokoladennascher. Darüber hinaus gibt es lesenswerte Porträts über junge Food-Produzenten. Zudem finden sich Tests und Vorstellungen von Küchengeräten und Utensilien im Heft. Auch bei Städtevorstellungen mit Tipps für "Foodies" kommen die Leser auf ihre Kosten. Getränketipps dürfen natürlich im Magazin auch nicht fehlen.