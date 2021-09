Wie gut lieferten «Mälzer und Henssler» ab?

Quotenmeter.FM

Außerdem steht in dieser Woche wieder die Fernsehsendung «Zervakis & Opdenhövel. Live.» im Mittelpunkt.

Am Sonntagabend feierte die neue Kochshow «Mälzer und Henssler liefern ab!» Premiere. In dieser Spielshow steht sowohl das Kochen als auch der Weg zum perfekten Gericht im Vordergrund. Denn: Die Kandidaten Steffen Henssler und Tim Mälzer wissen zunächst wenig über ihre Gäste, die das entstandene Essen schnabulieren wollen.In der neuen Produktion bekommen die Kontrahenten immer wieder neue Hinweise, was sich die Gäste wünschen. Natürlich castete die Redaktion keine Zuschauer, die sich mit einem Teller Spaghetti oder einer klassischen Pizza zufriedengeben. Die Familienmitglieder haben unterschiedliche Vorstellungen vom Essen.Außerdem beschäftigen sich Felix Maier und Fabian Riedner noch einmal mit der jungen ProSieben-Show «Zervakis & Opdenhövel. Live.», die am Montag zu sehen war. Für beide sind die Themen viel zu lang gezogen und der Talk ohne Substanz.