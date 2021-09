VOD-Charts

In dieser Woche haben die VOD-Charts einige Überraschungen parat – inklusive eines zehn Jahre alten Spitzenreiters.

Das Medienforschungsunternehmen Goldmedia hat in dieser Woche einige höchst interessante Zahlen aufgelegt. Neben derzeit aktuellen Titel wie «Sex Education», «Haus des Geldes» oder «Squid Game» haben in der 38. Kalenderwoche auch Klassiker wie «Rambo» und «Rocky» ein großes Publikum angezogen. Aber der Reihe nach: Auf Platz zehn landet mit einer Bruttoreichweite von 2,59 Millionen die britische Serie, deren dritte Staffel am vergangenen Freitag online ging.Rang neun sichert sich, das auf 2,76 Millionen Klicks im Zeitraum zwischen dem 17. und 23. Oktober kommt. Genau auf der Drei-Millionen-Zuschauer-Marke landet. Die zweite Staffel der DC-Serie ging hierzulande am 15. September bei Prime Video an den Start. Ähnlich wie die südkoreanische Dramaserie, die zwei Tage später bei Netflix erschien. Seitdem sammelte die neunteilige Staffel 3,02 Millionen Abrufe.Platz sechs geht an. Die Krankenhaus-Serie aus Seattle verzeichnete eine Reichweite von 3,09 Millionen. Die nach Staffel fünf endende Sitcomschaffte gut eine Million Abrufe mehr. Mit 4,11 Millionen Klicks liegt man auf Platz fünf. Die beiden weiteren Plätze gehen an Sylvester Stallone. Laut Goldmedia wurden sowohlals auch4,32 Millionen Mal angeschaut.Den Platz an der Sonne sichert sich in dieser Woche, das in den vergangenen sieben Tagen 8,14 Millionen Mal abrufen wurde. Damit schafft man fast eine Million Zuschauer mehr als der zweimalige Sieger, der sich in dieser Woche mit einer Bruttoreichweite von 7,17 Millionen und Rang zwei zufrieden geben muss.