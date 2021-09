«LOL: Last One Laughing»: Dritte Staffel ist schon bestellt

TV-News

Noch bevor die zweite Runde bei Prime Video verfügbar ist, ist klar: Fans der Erfolgssendung mit Bully Herbig haben im nächsten Jahr wieder was zum Lachen.

Noch bevor die zweite Staffel der Comedypreis-nominierten Sendungam kommenden Freitag, 1. Oktober, bei Amazon Prime Video an den Start geht, steht fest: Es wird eine dritte Staffel geben. Diese Nachricht verkündete Produzent Otto Steiner bei der am Donnerstagabend veranstalteten Premiere im ARRI Kino in München.Dort waren auch weite Teile des Casts zugegen, die bei der zweiten Runde mitwirken. Neben Anke Engelke, Bastian Pastewka, Max Giermann, Kurt Krömer, die allesamt schon in der ersten Staffel zu sehen waren, fanden sich in München auch Martina Hill, Tahnee, Bastian Pastewka und Tommi Schmitt ein. Larissa Rieß, Annette Frier und Klaas Heufer-Umlauf gehören ebenfalls dem Nicht-Lachen-Ensemble an, waren jedoch am Premierenabend nicht anwesend.Von der sechsteiligen Show erscheinen wie üblich im Wochenrhythmus immer zwei Folgen. Michael „Bully“ Herbig fungiert erneut als Moderator. Constantin Entertainment zeichnet für die Produktion verantwortlich. Wann die dritte Staffel an den Start gehen wird und welche Comedians teilnehmen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.