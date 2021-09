«All You Need» mit sechs Folgen in Staffel zwei

TV-News

In Berlin haben die Dreharbeiten für die angekündigte zweite Staffel der schwulen ARD-Serie begonnen. Es gibt eine Folge mehr als in Runde eins.

In diesem Frühjahr sorgte die schwule ARD-Serieüber weite Strecken für sehr positive Schlagzeilen. Die fünfteilige UFA-Fiction-Produktion wurde von der Kritik gefeiert und fand sogar ihren Weg ins Hauptprogramm, obwohl die Serie ursprünglich nur für die ARD-Mediathek vorgesehen war. Die Fortsetzung um eine zweite Staffel war bereits vor der On-Demand-Ausstrahlung beschlossene Sache. Die ARD gibt in einer Mitteilung an, dass die Serie fast zwei Millionen Mal in der Mediathek abgerufen worden sei. Nun haben in Berlin die Dreharbeiten für die zweite Runde begonnen.Wie in der ersten Staffel kehren Benito Bause als Vince, Arash Marandi als Levo, Christin Nichols als Sarina, Frédéric Brossier als Robbie und Mads Hjulmand als Tom vor die Kamera zurück. Neu mit dabei ist nun auch Ludwig Brix, der Sarinas Bruder Simon spielt, und Tom Keune als Rugbytrainer Andreas. Ebenfalls anders als in Runde eins: Die zweite Staffel besteht diesmal aus sechs Folgen.Verantwortlich für die Regie und die Drehbücher bleibt weiterhin Benjamin Gutsche, der in dieser Staffel von den Autoren Ceylan Yildirim und River Matzke unterstützt wird. Unterstützung erhält die Produktion, für die Nataly Kudiabor als Produzentin und Sophie von der Leyen als Producerin tätig sind, außerdem von den Berlin Bruisers, einer gay and inclusive-Rugbymannschaft aus Berlin. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Oktober.Zum Inhalt verrät die ARD folgendes: Vince (Bause) ist einsam und verzweifelt. Durch den Seitensprung mit Tom (Hjulmand) hat er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine große Liebe verloren. Weder Levo (Marandi) noch Robbie (Brossier) möchten mit ihm noch etwas zu tun haben. Am liebsten würde Vince alles auf Reset stellen. So leicht lässt sich aber weder Freundschaft noch Liebe reparieren. Auch Vince' beste Freundin und Nachbarin Sarina (Nichols) trägt an der Last mit, dass die Wahlfamilie zerbrochen ist. Seit zwei Monaten wohnt Levo bereits vorübergehend bei ihr. Als Sarinas Bruder Simon (Brix) plötzlich vor ihrer Tür steht und kurzerhand bei Vince einzieht, kommt Bewegung in die verfahrene Situation.