Primetime-Check

Gestern gab es zwei Quiz-Shows, zwei Thriller, einen Actionfilm, eine Abenteuerkomödie und mehrere Folgen einer Krimiserie in der Primetime. Was lief am besten?

Das Erste griff am gestrigen Samstagabend auf einen Thriller zurück und sendete. Interessierte fand das Programm insgesamt 4,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zusätzlich konnten 0,64 Millionen Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zugeordnet werden. Es ergaben sich Marktanteile von insgesamt 17,7 Prozent und 11,1 Prozent am Markt der Jüngeren. Das Zweite sendete hingegen miteine Rateshow um 20:15 Uhr. Hierzu konnten 3,14 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,56 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Beim ZDF ergaben sich demnach Marktanteile von insgesamt 12,8 Prozent und 10,0 Prozent am jungen Markt.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr ebenfalls ein Quiz,, und sicherte sich damit 1,55 Millionen Zuschauer, wovon 0,5 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 6,9 Prozent am Gesamtmarkt und 9,5 Prozent am Zielgruppenmarkt. Sonst beschränkten sich die privaten Sender, bis auf Kabel Eins, auf Filme. Bei RTLZWEI gab es, wozu sich 0,94 Millionen Zuschauer insgesamt ergaben und wovon wiederum 0,22 Millionen Umworbene erkannt wurden. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 3,8 Prozent und 4,0 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei Sat.1 ging die Piraten-Story mitweiter. Hier konnten 1,08 Millionen Zuschauer gemessen werden und es ergab sich ein Marktanteil von 4,5 Prozent. In der Zielgruppe schaffte es der Bällchensender mit 0,54 Millionen Zuschauern auf 9,9 Prozent Marktanteil am entsprechenden Markt. ProSieben sendete wiederum den Thriller «Nur ein kleiner Gefallen» ► und erreichte damit 0,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahre. Hiervon konnten sich 0,51 Millionen der klassischen Zielgruppe zuschreiben lassen, wodurch sich der Marktanteil auf 9,7 Prozent einstellte. Insgesamt landete der Film bei 3,9 Prozent Anteil am TV-Markt.Zu guter Letzt sendete VOX und holte sich mit dem Actionthriller 1,18 Millionen Zuschauer ins Haus. Während der Marktanteil insgesamt 4,9 Prozent anzeigte, reichte es mit 0,35 Millionen Umworbenen für einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Kabel Eins sendetein der Primetime und erreichte damit 0,43 Millionen Zuschauer, zudem ergatterte die Krimiserie vom Inselstaat 0,14 Millionen Umworbene. Dadurch ergibt sich ein Marktanteil von insgesamt 1,7 Prozent und 2,6 Prozent am Markt der Zielgruppe.