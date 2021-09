Sportcheck

Nachdem Sky in der Vorwoche eine Partnerschaft mit dem BVB geschlossen hat, startet Sport1 nun einen neuen Podcast über die Schwarz-Gelben. Sky begleitet derweil das Frauenteam von RB Leipzig. Außerdem: Cricket kommt ins deutsche Fernsehen.

Die Sport-Highlights der nächsten Woche:

Seit letzten Donnerstag läuft auf Sky eine vierteilige Doku über Fußballdamen aus Sachsen: «Ein starkes Team – Die Frauen von RB Leipzig» handelt vom Gegenstück der Bundesliga-Herren und von einer Mannschaft, die in der laufenden Saison von der 2. Bundesliga Nord ins Oberhaus aufsteigen will. Jede Folge dauert 30 Minuten und blickt hinter die Kulissen eines ambitionierten Projekts mit Spielerinnen, die alle noch einen Job neben dem Fußball haben oder studieren.Auf Sport1 gibt es nun «Die Dortmund-Woche», einen neuen Podcast der beiden Reporter Patrick Berger und Oliver Müller, die über aktuelle Themen bei Borussia Dortmund sprechen und hinter die Kulissen des Fußball-Bundesligisten schauen. Seit vergangener Woche immer dienstags ist der Podcast auf podcast.sport1.de, in der Sport 1 App und auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar. In der Premierenfolge letzte Woche ging es um die wackelige BVB-Defensive und es gab Insights zu Jude Bellingham und Erling Haaland.Der Streamingdienst DAZN schließt sich der Common Goal-Bewegung an und bezweckt damit soziale Veränderungen durch den Sport. Die Partnerschaft bedeutet, dass DAZN ein Prozent von Zeit und Ressourcen seiner weltweiten Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Beide Organisationen bündeln ihr Netzwerk, das Medienunternehmen will Content zur Verfügung stellen zu den fußballerischen Themen Geschlechtergleichstellung, Gleichberechtigung aller Hautfarben und kulturelle Vielfalt. Common Goal unterstützen inzwischen über 200 Spieler, aus Deutschland unter anderem Serge Gnabry, Mats Hummels und Timo Werner. Die Initiative wurde von Manchester-United-Akteur Juan Mata mitgegründet. Profis und Trainer spenden ein Prozent ihres Gehaltes zur Unterstützung weltweiter sozialer Projekte mit Bezug zum Fußball.Antonio Di Salvo ist Nachfolger von Stefan Kuntz als Trainer der U21-Nationalmannschaft Deutschlands. Und sein Debüt in der EM-Qualifikation gegen Israel ist live auf ProSieben Maxx zu sehen, am Donnerstag, den 7. Oktober, um 17:45 Uhr. Gespielt wird in Paderborn. Und fünf Tage später in Ungarn. Auch dann überträgt der Sender live.Es gibt Sportarten, die verfolgt nicht jeder. Cricket zum Beispiel, eine Art Baseball, aber auch darin kennen sich hierzulande wohl nur Sport-Insider aus. Jedenfalls steht nun die European Cricket Championship im spanischen Malaga an – und Deutschland ist dabei – und Sport1+ ebenfalls. Bis 8. Oktober läuft diese EM mit 15 Nationen. Der Sender verspricht mehr als 55 Livestunden, darunter alle Spiele Deutschlands, die sich ballen ab diesem Montag, 08.55 Uhr gegen Italien, vier Stunden später geht´s gegen England. Finnland und Tschechien sind die weiteren Gegner in der Vorrunde für das Team um Harmanjot „Rohit“ Singh und Abdul-Shakoor Rahimzei.* Montag, 12.55 Uhr: Deutschland – England (Cricket, European Championship in Spanien, Sport1+)* Montag, 17.00 Uhr: Chicago Falls Classics (Tennis, WTA-Turner der Damen, DAZN)* Montag, 18.15 Uhr: MSV Duisburg - VfL Wolfsburg (Fußball, DFB-Pokal der Frauen, Sky)* Montag, 20.45 Uhr: FC Venedig - FC Turin (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Montag, 23.30 Uhr: 3. Liga pur (Zusammenfassung der Wochenendspiele, Sport1)* Dienstag, 02.15 Uhr: Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles (Football, NFL, DAZN)* Dienstag, 13.30 Uhr: Giro de Sicilia (Radrennen, 1. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 15.00 Uhr: Cro Race (Radrundfahrt, 1. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 18.45 Uhr: u.a. ALBA Berlin – Fraport Skyliners (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 18.45 Uhr: RB Leipzig – FC Brügge (Fußball, Champions League, DAZN)* Dienstag, 20.50 Uhr: Borussia Dortmund – Sporting Lissabon (Fußball, Champions League, Amazon-Prime Video)* Mittwoch, 17.00 Uhr: Tour dem I´Eurometropole (Eintages-Radrennen, Eurosport)* Mittwoch, 18.15 Uhr: Hamburg Towers - Niners Chemnitz (Basketball, Bundesliga, Magenta TV und Sport1)* Mittwoch, 20.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain (Handball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Bayern München - Dynamo Kiew (Fußball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 23.00 Uhr: Champions League (Zusammenfassung der Spiele, ZDF)* Donnerstag, 15.00 Uhr: Alfred Dunhill Links Championship (Golf, European Tour aus Carnoustie & Kingbarns, Schottland, Sky)* Donnerstag, 18.35 Uhr: Royal Antwerp FC - Eintracht Frankfurt (Fußball, Europa League, TVNow)* Donnerstag, 18.45 Uhr: u.a. TBV Lemgo Lippe - HBW Balingen-Weilstetten (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 18.45 Uhr: BB Löwen Braunschweig - SYNTAINICS MBC (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Donnerstag, 19.50 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - Bayern München (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Donnerstag, 20.15 Uhr: Celtic Glasgow Bayer 04 Leverkusen (Fußball, Europa League, RTL)* Donnerstag, 20.45 Uhr: Montpellier HB - THW Kiel (Handball, Champions League, DAZN)* Freitag, 12.00 Uhr: Astana Open (Tennis-Turnier der Damen, Halbfinale, DAZN)* Freitag, 18.00 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 19.00 Uhr: 1. FC Köln - Bayern München (Fußball, Bundesliga der Frauen, Magenta TV)* Freitag, 20.45 Uhr: FC Barcelona - Alba Berlin (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 22.30 Uhr: 2. Liga (Fußball, Zusammenfassung der Freitagsspiele, One)* Samstag, 13.00 Uhr: DTM (Motorsport, Tourenwagen, 13. Saisonlauf auf dem Hockenheimring, Sat.1)* Samstag, 14.00 Uhr: MSV Duisburg - SV Meppen (Fußball, 3. Liga. WDR)* Samstag, 14.00 Uhr: Sommer-Grand Prix (Skispringen aus Klingenthal, MDR)* Samstag, 15.00 Uhr: Paris - Roubaix (Radrennen der Damen, Eurosport)* Samstag, 15.00 Uhr: Superbike-WM (Motorradrennen aus Portimáo, Portugal, Servus TV)* Samstag, 17.00 Uhr: SSC Schwerin - Dresdner SC (Volleyball, Supercup der Damen, Sport1)* Samstag, 20,30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hannover 96 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 15.00 Uhr: Porsche Carrera Cup (Motorsport auf dem Sachsenring, Sport1)* Sonntag, 16.10 Uhr: Rallye-WM (Motorsport aus Finnland, Servus TV)* Sonntag, 16.55 Uhr: Bietigheim Steelers - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Sport1)* Sonntag, 18.00 Uhr: GP of the Americans (Motorradrennen, Servus TV)* Sonntag, 18.55 Uhr: American Football bei ProSieben Maxx; Paarungen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest