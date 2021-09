Alexandra Rietz verlässt «K11»

TV-News

Seit 2003 stand sie für die Scripted-Reality-Serie vor der Kamera. Nun ist Schluss.

Schauspielerin und ehemalige Polizeioberkommissarin Alexandra Rietz wird nicht mehr für die Sat.1-Vorabendserievor der Kamera stehen. Sie hat ihren Abschied nun via Instagram angekündigt. Dort schrieb, sie dass ein Ende auch immer ein Anfang sei. „Ich möchte Euch mitteilen, dass ich nach fast zwei Jahrzehnten bei «K11» aufhöre. Eine Zeit mit vielen wunderschönen Erinnerungen, die ich nicht missen möchte!“, schrieb sie weiter.Rietz war seit 2003 bei der Constantin-Entertainment-Serie zu sehen, bis die Sendung immer wieder aus dem Programm genommen wurde und 2020 unter dem Titel «K11 – Die neuen Fälle» wiederbelebt wurde. Heimatsender Sat.1 verabschiedete die Schauspielerin ebenfalls in einem Instagram-Post: „Liebe Alex, wir sagen Danke für 18 Jahre voller ‚K11‘-Nervenkitzel! Die bereits abgedrehten neuen «K11»-Folgen mit Dir werden unsere Zuschauer:innen noch lange in Sat.1 sehen.“ Gleichzeitig freuten sich beide Seiten schon auf die künftige Zusammenarbeit für Sat.1 Gold Im vergangenen Jahr stand sie für den Spartensender bereits für «Ungelöst und unvergessen» gemeinsam mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke vor der Kamera. Über die weitere Zukunft von «K11» ohne Alexandra Rietz machte der Sender derweil keine Angaben.