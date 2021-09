ProSieben holt sich mit «Captain Marvel» den Sieg unter den privaten Sendern

Quotennews

Der Sender setzte auch am Wahlabend auf Filme und überzeugte so mit einer Free-TV-Premiere.



Im Gegensatz zu RTL versuchte ProSieben erst gar nicht über die Bundestagswahl zu berichten, sondern hielt am üblichen Filmprogramm fest, was sich auch auszahlte. Mit der Free-TV-Premiere des Actionfilms «Captain Marvel» ► ging ProSieben aus diesem Sonntagabend eindeutig als Sieger der privaten Sender hervor. 2,41 Millionen Fernsehende schalteten ein und ergatterten so hervorragende 8,5 Prozent Marktanteil. Bei den 1,03 Millionen Jüngeren freute man sich zudem über eine hohe Quote von 11,9 Prozent. Der Fantasyfilmbegeisterte noch 0,77 Millionen Zuschauer und landete somit bei starken 7,7 Prozent. Mit 0,28 Millionen Umworbenen blieb noch ein solides Ergebnis von 8,6 Prozent übrig.Stärkster Verfolger war Sat.1 mit Abenteuerkomödie. Die 1,31 Millionen Interessenten belegten hier 4,8 Prozent des Marktes. Bei den 0,55 Millionen Werberelevanten wurden ebenfalls passable 6,5 Prozent eingefahren. Es folgtemit einem Publikum von 0,41 Millionen Menschen und annehmbaren 4,5 Prozent Marktanteil. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen auf solide 7,1 Prozent.Bei RTLZWEI holte die Komödievor 0,62 Millionen Fernsehenden eine akzeptable Sehbeteiligung von 2,1 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,36 Millionen Umworbenen mit 4,0 Prozent Marktanteil aus. Eine neue Folge vonwar im Anschluss wieder auf 0,38 Millionen Neugierige und passable 2,4 Prozent zurückgefallen. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren bedeuteten maue 3,3 Prozent den bislang schwächsten Marktanteil der Staffel.