«On My Block»-Ableger bestellt

US-Fernsehen

Netflix hat die Serie namens «Freeridge» bestellt.

Das Streaming-Unternehmen Netflix hat die Seriebestellt, die von den «On my Block»-Produzenten Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez und Jeremy Haft sowie dem Koproduzenten Jamie Uyeshiro und dem Co-Produzenten Jamie Dooner stammt. Alle sind als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten an der neuen Serie beteiligt, wobei Uyeshiro, Gonzalez und Haft auch als Co-Showrunner fungieren."«On My Block» mitzugestalten und zu leiten, war und wird immer ein Höhepunkt in meinem Leben sein", sagte Iungerich. "Ich bin so stolz darauf, den Staffelstab an meine unglaublichen Partner Eddie und Jeremy und den unvergleichlichen Jamie Uyeshiro weiterzugeben, die vom ersten Tag an im Autorenzimmer für Furore gesorgt haben. Es gibt noch mehr Geschichten von unserem geliebten «Freeridge» zu erzählen und ich kann es kaum erwarten, mit diesem talentierten Team weiterzuarbeiten."Die Nachricht über das Spin-off kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die vierte und letzte Staffel von «On My Block» am 4. Oktober auf Netflix startet. «Freeridge» ist nach dem fiktiven Stadtteil von Los Angeles benannt, der als Schauplatz von «On My Block» dient.