Graham Norton moderiert Drag-Queen-Show

US-Fernsehen

Der irische Moderator wird die Sendung «Queen of the Universe» für Paramount+ präsentierten.

Der irische Moderator Graham Norton wird die Drag-Queen-Showbeim Streamingdienst Paramount+ präsentieren. Die von den «RuPaul's Drag Race»-Produzenten World of Wonder produzierte Serie im Stil des «Eurovision Song Contest» lässt Länder mit ihren besten Drag Queens gegeneinander antreten und ihre echten Gesangsstimmen auf die Probe stellen.In den ersten Werbematerialien für die Show hieß es: "Hohe Absätze, hohe Oktaven, hoher Wettbewerb – dieser Drag-Queen-Gesangswettbewerb wird dich umhauen." Interessanterweise war Drag schon öfter auf der Eurovisionsbühne zu sehen: 2014 holte sich die Österreicherin Conchita Wurst mit ihrem Song "Rise Like a Phoenix" die Krone.«Queen of the Universe» wird einer von Nortons bisher profiliertesten internationalen Auftritten als Moderator sein. Die Show, die erstmals im Februar während der Präsentation des Investorentags von ViacomCBS vorgestellt wurde, wird am 2. Dezember auf dem Streaming-Dienst Paramount+ des Unternehmens Premiere haben.