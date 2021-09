Quotencheck

Konnte die zweite Staffel des «Vampire Diaries»-Spin-offs am Quotenmarkt überzeugen? Welche Werte waren für sixx drin?

Im November 2019 zeigte Frauensender sixx erstmals den «Vampire Diaries»-Ableger «Legacies» im deutschen Fernsehen. Seit dem hat das kleine US-Network The CW zwei weitere Staffel produzieren lassen, die nun ihren Weg nach Deutschland finden. Die Serie folgt Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), die Tochter von Hayley Marshall und Klaus Mikaelson, der in der Mutterserie von Joseph Morgan verkörpert wird. Hope stammt von den mächtigsten Vampiren, Werwölfen und Hexen stammt. «Legacies» setzt zwei Jahre nach dem ersten Ableger «The Originals» ein. Sixx zeigte zwischen Juli und September die zweite Staffel immer donnerstags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen.Los ging es am 22.Juli vor 0,17 und 0,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was 0,8 und 0,6 Prozent des Marktes belegte. Mit 0,07 und 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren zunächst solide 1,4 Prozent drin, dann nur noch 1,0 Prozent. Eine Woche später blieb man mit der Doppelfolge konstant bei Marktanteilen von 0,5 Prozent bei allen und 1,1 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt schalteten jeweils 0,13 Millionen ein.Am 5. und 12. August steigerte sich die Reichweite auf jeweils 0,16 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt wurden 0,6 und 0,7 Prozent eingefahren. In der Zielgruppe hielt man sich mit 0,07 und 0,06 Millionen Jüngeren zunächst auf dem üblichen Niveau von 1,2 und 1,1 Prozent. Dann ging es mit jeweils 0,08 Millionen Sehern rauf auf 1,6 und 1,5 Prozent. Am 19. August sorgte man für die beste Reichweite der Staffel. Es standen 0,20 und 0,22 Millionen ab Dreijährige zu Buche, womit sich die „Senderin“ 0,8 und 0,9 Prozent sicherte. In der Zielgruppe ging es für die Marktanteile allerdings wieder etwas nach unten. 1,0 und 1,2 Prozent wurden ermittelt.Ende des Monats fiel man gar unter die Ein-Prozent-Marke und verzeichnete mit 0,05 und 0,04 Millionen Umworbenen nur 0,9 und 0,7 Prozent. Im September blieben die Werte recht konstant und lagen in zwei Doppelfolgen im Schnitt bei einer Reichweite von 0,19 Millionen Zuschauern, wovon 0,07 Millionen aus der werberelevanten Zuseherschaft stammten. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 0,7 und 0,8 Prozent bei allen und 0,9 und 1,2 Prozent bei den Jüngeren.Im Schnitt kam die zweite Staffel damit auf eine durchschnittliche Gesamtreichweite von 0,17 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was 0,7 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Mit 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigren erntete sixx einen Marktanteil von mäßigen 1,1 Prozent. Seit dem 16. September wird nahtlos die dritte «Legacies»-Staffel ausgestrahlt, die Einschaltquoten bewegen auch in der neuen Runde bei den genannten Durchschnittswerten.