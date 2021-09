Bonnie Hunt dreht «Amber Brown»

US-Fernsehen

Die Serie wird beim Streamingdienst von Apple untergebracht.

Apple dealt mit Bonnie Hunt: Die Schauspielerin ist in der Adaption vonuntergebracht, die Serie basiert auf den Büchern von Paula Danzer. Die «Amber Brown»-Bücher sind in 53 Ländern erschienen und wurden über zehn Millionen Mal gedruckt. Danziger schrieb bis zu ihrem Tod im Jahr 2004 neun Bücher der Reihe. Im Jahr 2012 nahmen Danzigers Freunde und Autorenkollegen Bruce Coville und Elizabeth Levy die Reihe wieder auf und haben seitdem drei weitere Bücher geschrieben.Bonnie Hunt wird als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin an der Adaption mitwirken. Carsyn Rose («The Rookie») wird die Hauptrolle spielen, Sarah Drew («Grey's Anatomy»), Darin Brooks («Blue Mountain State») und Liliana Inouye («The Slows») sind ebenfalls dabei.«Amber Brown» ist ein schonungsloser Blick auf ein Mädchen, das nach der Scheidung ihrer Eltern durch Kunst und Musik ihre eigene Stimme findet. Amber Brown (Rose) ist ein ganz normales Kind, das das durchmacht, was viele Kinder erleben, und das durch ihre Skizzen und ihr Videotagebuch einen Sinn in ihrer neuen Familiendynamik findet. Drew spielt Ambers Mutter, Sarah Brown. Brooks wird Max spielen und Inouye wird Brandi Colwin spielen.