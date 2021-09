Quotencheck

Nach vier Episoden der neuen Sat.1-Sendung lässt sich ein äußerst erfreuliches Fazit ziehen.

Im September 2021 strahlte der in München ansässige Fernsehsender Sat.1 insgesamt vier neue Ausgaben vonaus. Dies ist die erste große Fernsehshow, nachdem RTL-Star Ralf Schmitz vom Rhein an die Isar wechselte. Unweit der bayerischen Landeshauptstadt, in Unterföhring, schmiedeten der damalige Sat.1-Chef Kaspar Pflüger und der ehemalige «Take Me Out»-Star an neuen Ideen.Die frische Sendung «Paar Wars» wurde erstmals am Freitag, den 3. September 2021, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Am Anfang schalteten 1,16 Millionen Fernsehzuschauer ein, dies bedeutete 5,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,49 Millionen ermittelt, es wurden weit überdurchschnittliche 9,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Der Fernsehsender Sat.1 lässt die Folgen auch noch am Sonntag gegen 10.15 Uhr wiederholen sowie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die erste Folge hatte mit dieser Aktion schon deutlich bessere 1,58 Millionen Zuschauer, wovon 0,69 Millionen Menschen zu den Umworbenen gehörten.Die zweite Ausgabe sicherte sich 1,36 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil stieg auf 5,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen holte die Produktion 0,66 Millionen, der Marktanteil lag mit elfeinhalb Prozent im grünen Bereich. Mit der Wiederholung am Sonntag setzte man 0,28 Millionen Zuschauer zu, die Nachtwiederholung erreichte 0,11 Millionen: Es wurden 1,75 Millionen Zuschauer ohne Streaming wie bei Joyn ermittelt. Mit 0,87 Millionen jungen Zuschauern hatte man ein heißes Eisen im Feuer.Folge drei ging am 17. September auf Sendung. 1,25 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte man mit 0,58 Millionen tolle 9,9 Prozent. Mit Hilfe der zwei Wiederholungen verbesserten sich die Reichweite auf 1,68 Millionen und 0,76 Millionen junge Zuschauer.Am 24. September stand das Finale an: Dieses sorgte für 1,18 Millionen Zuschauer und erzielte fünf Prozent. Bei den jungen Menschen sorgte man für 0,58 Millionen und 9,8 Prozent. Am Sonntag entfiel die Wiederholung, da man lieber die zweite Staffel von «Die Läusemutter» ausstrahlten wollte. Das entpuppte sich allerdings als falsch, denn damit hatte man sich die Statistik ordentlich verhaut. Rund 300.000 Zuschauer konnte man nicht mitnehmen.Die am Freitagabend ausgestrahlte Episoden erreichten im Durchschnitt 1,24 Millionen Fernsehzuschauer und sorgten für 5,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich 0,58 Millionen, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Die drei Wiederholungen am Sonntag kamen auf 5,2 Prozent in der Zielgruppe, in der Nacht auf Donnerstag fuhr man 5,8 Prozent ein.