Jesse Palmer übernimmt «The Bachelor»

US-Fernsehen

Der ehemalige NFL-Quarterback war einmal selbst Teil des Franchise.

Nachdem Chris Harrison vom Hof gejagt worden war, da er durch rassistische Äußerungen aufgefallen war, hat Warner Bros. einen neuen Moderator gefunden. Es handelt sich um Jesse Palmer, der derzeit die ABC-Show «The Ultimate Surfer» präsentiert. Außerdem führte er durch mehrere Ferienspecials in den Disney-Parks.Palmer, selbst einmal der «Bachelor», ist seit Jahren mit dem Disney-Unternehmen verbunden. Der Moderator Palmer ist unter anderem auch Sportkommentator bei ESPN und in der ABC-Morningshow «Good Morning America» zu sehen. Er war im Jahr 2004 selbst der Rosenverteiler.Die Rückkehr von Palmer zum «Bachelor»-Franchise schafft Synergien zwischen einem der großen Geldmacher von Disney - ESPN - und einer der lukrativsten Serien des Unternehmens - «The Bachelor» - mit dem Potenzial, das College-Football-Publikum in die Mega-Fangemeinde von «Bachelor» zu bringen.