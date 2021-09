Magnolia startet im Januar

Vermischtes

Der Sender von Chip und Joanna Gaines ersetzt den Sender DIY.

Bei Discovery Communications tut sich etwas. Der Medienkonzern startet mit den Renovierungslegenden Chip und Joanna Gaines den neuen Fernsehsender Magnolia, der DIY ablöst. Die erste Sendung auf Magnolia Network, der am 5. Januar 2022, um 21.00 Uhr an den Start geht, ist «Fixxer Upper: Welcome Home».Magnolia startete Anfang des Jahres über den Streamingdienst Discovery+ und eine eigene Magnolia-App mit mehr als 150 Stunden non-fiktionalen Programms, das sich unter anderem mit den Themen Haus, Design und Gartenarbeit beschäftigt. Aber ein lineares Kabelnetz bleibt der Schlüssel zu dem Vorhaben, das darauf abzielt, die Gaines – am besten bekannt durch ihre «Fixer Upper»-Serie auf HGTV – in den Mittelpunkt eines Programmuniversums zu stellen, das sich mit der Kunst des Wohnens befasst, so wie es andere mit Martha Stewart und anderen Gurus der Haushaltskunst versucht haben."Nach unserem erfolgreichen digitalen Start im vergangenen Juli freuen wir uns, unser ursprüngliches Ziel zu erreichen, Magnolia Network einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und die Zuschauer dort zu treffen, wo sie sind", sagte Allison Page, Global President von Magnolia, in einer vorbereiteten Erklärung. Ursprünglich war geplant, das Kabelnetz im Sommer letzten Jahres zu starten, aber diese Bemühungen wurden durch die Coronavirus-Pandemie vereitelt.