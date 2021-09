«RTL Direkt» mit bester Quote aller Zeiten

Quotennews

Gleich zwei Specials von «stern tv» fanden am Dienstag im RTL-Programm Platz, die sogar recht erfolgreich liefen.

Gleich mehrfach setzt der in Köln beheimatete Fernsehsender RTL diese Woche auf «stern tv». Am Dienstagabend wollte man mitpunkten, denn laut Beschreibung sei der monatliche Lohn für viele Menschen noch ein Tabuthema. Bei diesem Special sollten die Zuschauer in die Rolle der Personalchefs schlüpfen.Die zweistündige Sendung, die um 20.15 Uhr startete, wollten 1,93 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil bewegte sich bei 7,2 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,92 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf fast gute 14,0 Prozent Marktanteil kam. Zwischen 22.35 und 00.10 Uhr wiederholte RTL ein weiteres Mal die Geschichte der Familie Ritter aus Köthen.erreichte 1,21 Millionen Zuschauer, wovon 0,52 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei fabelhaften 15,3 Prozent.Zwischendurch verfolgten 1,57 Millionen Menschen, das 20-minütige Journal erreichte 0,70 Millionen junge Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,7 Prozent bei allen sowie 13,4 Prozent bei den jungen Menschen - so gut lief es noch nie und selbst die Reichweite bei den jungen Zuschauern war ein neues Hoch.Bereits um 18.00 Uhr setzte man auf die 007-Premiere vor der Royal Albert Hall in London. Das Bond-Specialbrachte 1,17 Millionen Zuschauer, die von Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer präsentierte Sendung fuhr 7,5 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe sorgten 0,37 Millionen für mittelmäßige 11,2 Prozent Marktanteil.