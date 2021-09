Jennifer Lawrence punktet im ZDF

Quotennews

Der Film «Red Sparrow» sorgte am späten Abend für eine ansehnliche Quote bei den jüngeren Zuschauern.

Das ZDF setzt derzeit auf dem Sendeplatz am späten Montagabend auf Filme mit weiblichen Hauptrollen. Vergangenen Montag sendete der Mainzer Sender den Jennifer-Lopez-Film «Hustlers – Rache ist sexy» und kam damit vor allem in der jungen Zuseherschaft der 14- bis 49-Jährigen gut an. 0,27 Millionen Zuschauer sahen die Free-TV-Premiere, was für gute 6,6 Prozent sorgte. In dieser Woche war Jennifer Lawrence an der Reihe mit ihrem Spionage-FilmInsgesamt verfolgten den von der Fachpresse mit gemischten Kritiken versehenen Film von 2018 1,72 Millionen Zuschauer, was solide 12,3 Prozent des Gesamtmarktes ausmachte. Damit schaffte Lawrence mehr als Lopez, die auf 1,58 Millionen und zehn Prozent kam. Bei den Jüngeren war der Agentenfilm noch erfolgreicher. 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Mainzer Sender grandiose 7,7 Prozent Marktanteil.Ähnlich lief es zur besten Sendezeit, als ein neuer-Film gesendet wurde. Der Titel „Stiller Tod“ lockte allerdings „nur“ 5,86 Millionen Zuschauer an, was dem ZDF zwar die größte Reichweite des Abends sicherte, aber deutlich hinter den vergangenen Filmen blieb. Im Februar schalteten 7,66 Millionen ein, im April 2020 sogar 8,47 Millionen. Der Marktanteil lag diesmal dennoch bei tollen 19,9 Prozent. In der internen Liste belegt der Film damit Rang vier. Den Rekord holte „Teufelsmoor“ im April 2020, damals schalteten 8,47 Millionen ein, was 24,8 Prozent Sehbeteiligung generierte. Bei den Jüngeren standen diesmal 0,57 Millionen Seher und eine Quote von 7,6 Prozent zu Buche.