«Die Höhle der Löwen» bleibt weiter stark

Quotennews

Die Gründershow kann die fantastischen Werte der Vorwoche zwar nicht wiederholen, doch man bleibt weiterhin bei mehr als zwei Millionen Zuschauern. Bei RTLZWEI verabschiedete sich «Love Island» mäßig.

Seit dem Start der neuen Staffel kennt der Quotenverlauf vonnur eine Richtung: nach oben. Waren es zum Auftakt 14,7 Prozent in der Zielgruppe ging es in den vergangenen beiden Wochen herausragende 15,4 und 17,5 Prozent. Diesmal kam VOX auf eine Sehbeteiligung von 15,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und konnte den Aufwärtstrend erstmals nicht bestätigen. Die Reichweite lag mit 1,07 Millionen Umworbenen weiterhin über der Millionen-Marke. Insgesamt schalteten 2,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was für 7,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt sorgte – ein fantastischer Wert, doch tatsächlich der schwächste der laufenden Staffel. In den Wochen zuvor wurden zwischen 8,1 und 8,7 Prozent ermittelt.Am Nachmittag gabweiterhin keine gute Figur ab. Das Format mit Weddingplaner Frank „Froonck“ Matthée schaffte nur zum Auftakt am vergangenen Montag solide Werte im Senderschnitt. Danach ließ die Performance stark nach und landete am Freitag gar nur bei 3,2 Prozent in der Zielgruppe. Diesmal sorgten 0,27 Millionen Zuschauer für Marktanteile von schwachen 2,6 und 4,3 Prozent.Bei RTLZWEI ging es am Abend ebenfalls um die Liebe, denn es stand die letzte Ausgabe der aktuellen-Staffel auf dem Programm. Die mehr als einstündige Final-Folge ließen sich 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen. Ab 22:15 Uhr waren 0,21 Millionen Zielgruppen-Zuschauer mit von der Partie. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 2,1 Prozent bei allen und soliden 4,7 Prozent bei den Jüngeren. Fürblieben dann noch 0,20 Millionen Zuschauer dran. Die Sehbeteiligungen schrumpften auf 2,0 und 3,4 Prozentpunkte.