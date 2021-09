Netflix will mehr «Sex Education» und «The Witcher»

Vermischtes

Der Streamingdienst hat im Rahmen des Fan-Events „Netflix Tudum“ die Fortsetzungen der beiden Erfolgsserien bekannt gegeben.

Erst vor zehn Tagen veröffentlichte der aus Los Gatos stammende Streamingdienst Netflix die dritte Staffel der britischen Erfolgsserie. Im Rahmen des am vergangenen Wochenende veranstalteten Fan-Events „Tudum“ hat der Streamer die Fortsetzung um eine vierte Staffel bekannt gegeben. Die Serie spielt an der fiktiven Moordale Secondary School in England. Es dreht sich um den Studenten Otis Milburn (Asa Butterfield), den Sohn der prominenten Sexualtherapeutin Dr. Jean Milburn (Gillian Anderson). In der dritten Staffel rücken neben Otis und Maeve Wiley (Emma Mackey), die zusammen einen Sex-Beratungsring an der Schule betrieben hatten, andere Charaktere stärker in den Mittelpunkt.Neben «Sex Education» wird zudem aucheine Fortsetzung erhalten – noch bevor die zweite Staffel im Dezember an den Start geht. Die Serie basiert auf der Buchreihe von Andrzej Sapkowski, die vor der Netflix-Adaption schon einer erfolgreichen Videospiel-Reihe umgesetzt wurde.Zusätzlich zu den Plänen für die Mutterserie veröffentliche Netflix auch erste Bilder der Spin-offs «The Witcher: Blood Origin», das im kommenden Jahr auf den Markt gespült werden soll (siehe unten). Außerdem kündigte das kalifornische Unternehmen seine Pläne zur vollständigen Entwicklung des «Witcher»-Franchise an und stellte nach «The Witcher: Nightmare of the Wolf» in diesem Sommer einen zweiten Anime-Film sowie eine neue Kinder- und Familienserie vor.