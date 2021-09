Eva Amurri spielt Susan Sarandons Tochter

US-Fernsehen

Für das Fox-Drama «Monarch» schnappten sich die Produzenten die echte Tochter.

Susan Sarandon wird mit ihrer Tochter Eva Amurri ein weiteres Mal vor der Kamera stehen. Amurri wurde nun für das Fox-Dramagebucht, das in der Countrymusik-Szene angesiedelt ist. Amurri wurde als die jüngere Version von Dottie Cantrell Roman besetzt, die in der Gegenwart von Susan Sarandon, Amurris Mutter, gespielt wird.Amurri wird ihr Debüt in der ersten Folge geben. Sie gesellt sich zu den bereits angekündigten Stars Sarandon, Beth Ditto, Trace Adkins, Anna Friel, Joshua Sasse, Meagan Holder, Inigo Pascual, Martha Higareda und Emma Milani. Die Serie folgt Amerikas "erster Familie" der Country-Musik, darunter Mutter Dottie Cantrell Roman (Sarandon), Vater Albie Roman (Adkins) und die Töchter Gigi Taylor-Roman (Ditto) und Nicolette "Nicky" Roman (Friel), sowie Sohn Luke Roman (Sasse).«Monarch» wird am 30. Januar, direkt nach dem NFC Championship Game, in der Mitte der Saison auf Fox debütieren, wobei die zweite Episode am 1. Februar ausgestrahlt wird. Die Serie stammt von der Autorin Melissa London Hilfers, die auch als ausführende Produzentin fungieren wird. Michael Rauch ist der ausführende Produzent und Showrunner. Die Produktionsfirma Fox Entertainment wird das Format umsetzen.