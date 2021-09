Primetime-Check

Wie lief es für den Nachwuchs bei «Bauer sucht Frau»? Konnte «The Biggest Loser» diesmal punkten?

Das ZDF dominierte mitdie Montagsprimetime und verzeichnete eine Reichweite von 5,86 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wovon 0,57 Millionen aus der jüngeren Zuseherschaft stammten. Dasinformierte danach noch 3,77 Millionen respektive 0,59 Millionen Interessierte. Die Quoten auf dem Gesamtmarkt fielen von 19,9 auf 14,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte man erst 7,6 und dann 8,8 Prozent. Im Ersten war zunächst einprogrammiert, der 3,94 Millionen informierte und auf Quoten von 13,2 Prozent bei allen und 14,6 Prozent bei den Jüngeren kam. Bei der Talkshowblieben dann noch 3,59 Millionen dran. Die Sehbeteiligungen beliefen sich nun auf 13,1 und 12,4 Prozent.ProSieben setzte aufund ging mit nur 0,46 Millionen Zuschauern ab drei Jahren völlig unter. Es wurden Marktanteile von 1,6 und 4,2 Prozent ausgewiesen.verbesserte die Werte auf 1,9 und 5,2 Prozent. Thilo Mischkes Reportage sahen 0,31 Millionen Interessierte. Noch mieser verlief der Abend für Sat.1 sahen zwar 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, doch in der Zielgruppe interessierten sich nur 0,20 Millionen für das Programm. Die Folge war ein Marktanteil von 2,9 Prozent. Insgesamt wurden 2,4 Prozentpunkte verbucht. Für die Sendergruppe holte am Montagabend einmal mehr Kabel Eins die Kohlen aus dem Feuer.sorgte für 1,36 Millionen Zuschauer und starke 5,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der werberelevanten Zuseherschaft schaffte man mit 0,53 Millionen tolle 7,7 Prozent.RTL startete mit einemin den Abend, 2,19 Millionen sahen die 15-minütige Sendung. Die Quoten lagen bei 7,4 und 10,3 Prozent. Im Anschluss übernahm Inka Bause mitund sorgte für 2,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil stieg auf gute 9,7 Prozent. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe holte man mit 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen 9,3 Prozent Marktanteil. VOX lockte mit2,05 Millionen Zuschauer an, es wurden 7,9 und 15,8 Prozent ausgewiesen. RTLZWEI verzeichnete mit zwei-Folgen 0,68 und 0,70 Millionen Zuschauer und Einschaltquoten von 2,3 und 2,6 Prozent. In der klassischen Zielgruppe sorgte der Doppelpack für 0,41 und 0,43 Millionen Seher und ordentliche 5,4 und 6,0 Prozent.