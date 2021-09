Helena Bonham Carter kehrt zu «Enola Holmes 2» zurück

Kino-News

Wie schon beim ersten Film, der im vergangenen Jahr bei Netflix Premiere feierte, übernimmt sie nicht die Hauptrolle.

Die Dreharbeiten zusollen in London beginnen. Der Film wird von Legendary in Zusammenarbeit mit Netflix produziert, nachdem Netflix im vergangenen Jahr die weltweiten Rechte (außer China) am ersten Film von Legendary erworben hat. Helena Bonham Carter wird zusammen mit den Hauptdarstellern Millie Bobby Brown und Henry Cavill zu sehen sein.Bonham Carter spielt Eudoria Holmes, die Matriarchin der berühmten Detektivfamilie, in der Serie, die auf den beliebten Büchern von Nancy Springer basiert. Die Filme erzählen die Geschichte von Enola (Brown), der rebellischen Teenager-Schwester von Sherlock Holmes (Cavill), die selbst eine begabte Super-Detektivin ist und ihre berühmten Geschwister oft überlistet.Neben Brown, Cavill und Bonham Carter gehören David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney und Serrana Su-Ling Bliss zum Ensemble des Films.