3 Quotengeheimnisse

Die Serie mit Petra Nadolny fand ein kleines Publikum bei Sat.1. Unterdessen widmeten sich Das Erste und das ZDF dem Lieblingsgericht der Deutschen.

In der «Story im Ersten» drehte sich am Montagabend um 22.50 Uhr alles um den Gang zum Bundesverfassungsgericht. Der Film von Denise Jacobs stellte SWR-Rechtsexperte Frank Bräutigam in den Mittelpunkt, der auf der Nordseeinsel Pellworm die junge Sophie Backsen traf, die in Karlsruhe die Klimaklage voranbrachte. 1,14 Millionen Menschen verfolgten die Dokumentation, die auf maue 7,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen sorgte man für mittelmäßige 6,7 Prozent, es saßen 0,26 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen.Die Dokumentation aus dem Hause ZDF beschäftigte sich ebenfalls mit dem 70. Geburtstag des Bundeverfassungsgerichts. Die 55-minütige Dokumentation von Jakob Preuss und Michael Richter wurde in der Nacht auf Mittwoch um 00.15 Uhr gezeigt. 0,41 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf schlechte 6,9 Prozent. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das ZDF gute sieben Prozent.Bei Sat.1 arbeiten durchaus Scherzkekse: Obwohl fiktionale Formate in den vergangenen Jahren gar nicht funktionierten, bestellte man zusammen mit dem Streamingdienst Joyn auf einen Schlag zwei Staffeln á zehn Folgen der Serie. Die Serie mit Pina Kühr und Petra Nadolny wurde am Wahltag bei Sat.1 ausgestrahlt. Zwischen 09.10 und 14.20 Uhr generierten die zehn Geschichten 0,23 Millionen Zuschauer und fuhren 2,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen erreichte man etwa 100.000 Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,1 Prozent.