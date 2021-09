Pinar Atalay startet kommende Woche bei «RTL Direkt»

TV-News

Atalay wird die Sendung im Wechsel mit Jan Hofer moderieren.

Wie der Kölner Sender RTL am Mittwochvormittag bestätigt hat, wird Pinar Atalay ihren ersten-Auftritt am kommenden Montag, 4. Oktober, um 22:15 Uhr haben. Dann moderiert die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin ihre erste Sendung des am 16. August neugestarteten Nachrichtenmagazin am späten Abend. Seitdem stand in jeder Ausgabe Jan Hofer vor der Kamera.Pinar Atalay wird «RTL Direkt» ab Montag „im Wechsel mit Jan Hofer“ präsentieren, ließ der Sender verlauten. Über den genauen Wechsel-Rhythmus machte der Sender jedoch erneut keine Angaben. Schon bei der Bekanntgabe Anfang Juli, wollte sich RTL dazu nicht äußern.Wichtiger als die Moderation ist für die Sendung derzeit ohnehin der Vorlauf im RTL-Programm. Denn die «RTL Direkt»-Quoten sind stark abhängig von den Marktanteilen des Lead-Ins. In der Zielgruppe schafft man meist nur mäßige Quoten. Am gestrigen Dienstag verfolgten die Sendung aber 700.000 14- bis 49-Jährige, womit gute 13,4 Prozent Marktanteil generiert wurden. Mit 7,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt kratzte man am RTL-Senderschnitt.