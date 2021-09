«Bachelor in Paradise» startet Mitte Oktober  online first

TV-News

Wann das Reality-Format bei RTL zu sehen sein wird, steht noch immer nicht fest.

Schon seit Anfang August ist bekannt, welche Single im Herbst ins Paradies beigeschickt werden ( Quotenmeter berichtete ). Damals wurde aber nicht mitgeteilt, wann es den Rosenkampf der Damen und Herren zu sehen gibt. Nun hat RTL einen Starttermin für die Reality-Show gefunden. Demnach geht der «Bachelor»-Spin-off am 19. Oktober an den Start, allerdings nicht bei RTL, sondern beim Streamingdienst TVNow. Im linearen Fernsehen soll die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden, aber noch in diesem Jahr.Der Grund für die veränderte Ausstrahlungsweise dürfte im Quotenmisserfolg vor zwei Jahren seine Ursache haben. Nach einer sehr erfolgreichen ersten Staffel stürzte «Bachelor in Paradise» vor zwei Jahren mächtig ab und unterhielt dienstags zur besten Sendezeit nur durchschnittlich 1,40 Millionen Zuschauer, wovon 0,88 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Magere Marktanteile von 4,7 und 9,6 Prozent waren die Folge.Um einem schwachen Abschneiden entgegenzuwirken, hat sich RTL erneut die Dienste von Paul Janke gesichert, der auch in der dritten Staffel als Barkeeper fungiert. Außerdem hat man mit Chanelle die Schweizer «Bachelorette» verpflichtet. Mit Donya und Miro sind erstmals auch zwei Singles dabei, die bislang zwar keine Rosen verteilt oder ergattert haben – „allerdings schon ziemlich kurz davor waren“, wie der Sender mitteilte.Bis die Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland im linearen Fernsehen auf Sendung geht, müssen die RTL-Zuschauer nicht auf Reality-TV verzichten. Schon in der kommenden Woche startet am Dienstag, 5. Oktober, «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare», das bis zum 28. Oktober in zwölf Folgen gesendet wird. RTL zeigt dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils eine neue Ausgabe.