Amazon startet IMDb TV in Großbritannien

England

Der Versandhändler bringt seinen zweiten Streamingdienst auf die Insel. IMDb TV soll eine Ergänzung zu Prime Video sein.

Das Online-Verkaufshaus Amazon startet das erste Mal seinen zweiten Streamingdienst IMDb TV außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. In den kommenden Wochen soll die eigenständige App für die Fire-Geräte gelauncht werden, eine Mitgliedschaft bei Amazon ist nicht nötig. Der Streamingdienst werde ausschließlich über Video-Werbung finanziert. "Kostenlose Streaming-Dienste sind nicht einzigartig, vor allem in Großbritannien, wo es mehrere Senderoptionen [wie BBC iPlayer und All4 von Channel 4] gibt", sagte Ryan Pirozzi, neben Lauren Anderson Co-Head of Content and Programming bei IMDb TV, gegenüber dem US-Branchenblatt ‚Variety‘."Ich denke, das Einzigartige an uns ist, dass wir ehrgeizige, erstklassige Originalserien von Amazon Studios in einem kostenlosen Service anbieten: das ist viel einzigartiger. " Amazon lässt unter anderem «Luke Bryan: My Dirt Road Diary» und «Moment of Truth» für IMDb TV produzieren, demnächst kommt ein «Bosch»-Spin-off mit Tutus Welliver hinzu. "Es kann sein, dass es bei den lizenzierten Inhalten [mit Prime Video] zu Überschneidungen kommt, aber die Auswahl wird einzigartig und maßgeschneidert sein, weil wir von den britischen Kunden besessen sind", fügt Pirozzi hinzu. "Wir werden also unsere Auswahl auf unsere Kunden in Großbritannien zuschneiden". Über eine Expansion beispielsweise nach Deutschland ist nichts offiziell geplant.Amazon-Prime-Video-Abonnenten müssen für IMDb TV keine besondere Applikation herunterladen, die Inhalte werden in die Fire-Oberfläche integriert. Allerdings steht ihnen die Wahl offen, ob die separate App genutzt werden soll. „Wir denken, dass IMDb TV eine Ergänzung zu Prime Video ist“, so Pirozzi weiter. „Wenn man sich also die Kunden ansieht, die IMDb TV nutzen, dann sind das Prime-Kunden, die eine größere Auswahl wünschen und dafür gerne Werbung sehen, und Kunden, die aus dem einen oder anderen Grund nicht hinter der Bezahlschranke stehen wollen.“