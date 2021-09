Kerry Washington produziert neues Rechtsdrama

US-Fernsehen

Die neue Serie soll bei Onyx Collective on Hulu laufen.

Neben „FX on Hulu“ gibt es auch den Anbieter „Onyx Collective on Hulu“, dieser hat nun grünes Licht für das Rechtsdramagegeben. Kerry Washington wird die Serie produzieren, in der Emayatzy Corinealdi die Hauptrolle übernehmen wird. Die Serie war zunächst für das Network ABC geplant, ist aber seit Juli bei Onyx in Arbeit.Raamla Mohamed ist Autorin und ausführende Produzentin der Serie, an der ausschließlich People of Color mitarbeiten. Der Anwalt Shawn Holley ist einer der ausführenden Produzenten, ebenso wie Jon Leshay. ABC Signature wird produzieren, da Simpson Street und Mohamed derzeit Exklusivverträge mit dem Studio haben. Washington wird bei der ersten Episode auch Regie führen, nachdem er zuvor bei Episoden von «Scandal», «SMILF» und «Insecure» Regie geführt hat."Es ist schwer, sich eine idealere kreative Partnerschaft für unsere erste Onyx Collective-Drehbuchserie vorzustellen", sagte Tara Duncan, Präsidentin von Freeform und Onyx Collective. "Raamla und Kerry kamen zu uns mit ihrem leidenschaftlichen Projekt und einer starken Vision für eine dynamische Serie, die das Publikum mit Sicherheit zum Reden bringen wird. Und Emayatzy zu besetzen, die die Komplexität der Hauptfigur wunderbar verkörpert, war ein großer Gewinn. Wir freuen uns darauf, diese Serie zum Leben zu erwecken."In der Serie werden die Zuschauer Jax Stewart (Corinealdi) für ihre fragwürdige Moral und ihre wilden Interpretationen des Gesetzes verurteilen, bis sie selbst in Schwierigkeiten geraten. Dann werden sie sie als das sehen, was sie ist: die brillanteste und furchtloseste Verteidigerin in Los Angeles, die sich bei jeder Gelegenheit gegen das Justizsystem stellt."Simpson Street wurde in der Überzeugung gegründet, dass jeder von uns die Hauptfigur in der Geschichte seines Lebens ist, unabhängig davon, wer wir sind, wo wir geboren wurden, was wir glauben oder wen wir lieben", sagte Washington. "Jeder von uns verdient es, im Mittelpunkt der Erzählung zu stehen und sich selbst zu sehen. Es ist ein Privileg, mit Onyx zusammenzuarbeiten, einer Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, farbige Künstler und unterrepräsentierte Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar bei ihrer ersten Dramaserie. Ich freue mich darauf, mit dem großartigen Larry Wilmore zusammenzuarbeiten und wieder einmal mit der brillanten Raamla Mohamed, die ein schwarzes Autorenteam unter der Leitung der phänomenalen Emayatzy Corinealdi leiten wird, zu kooperieren. Dies ist ein stolzer Moment für uns alle in der Simpson Street und wir könnten uns keine besseren Partner wünschen."