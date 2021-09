«Fairfax»: Kiersey Clemons und Jaboukie Young-White mit dabei

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon hat die beiden für die Animationsserie besetzt.

Kiersey Clemons, Jaboukie Young-White, Skyler Gisondo und Peter S. Kim spielen die Hauptrollen in, einer kommenden Amazon-Animationskomödie für Erwachsene, in der es um vier beste Freunde aus der Mittelstufe geht, die sich auf der ständigen Suche nach Macht befinden. Alle acht Episoden werden am 29. Oktober auf dem Streamingdienst erscheinen.Die Serie spielt in der Fairfax Avenue in Los Angeles, dem pulsierenden Herzen der Hypebeast-Kultur, in der die Freunde in dem Kampf gefangen sind, cooler zu sein als sie sind, um dazuzugehören, während sie herausstechen und in der Schlange für ein Paar Turnschuhe warten, die sie niemals kaufen werden. Der Künstler Somehoodlum hat die Figuren für die Serie entworfen.«Fairfax» wurde von den drei echten Freunden Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum und Teddy Riley entwickelt und produziert. Als ausführende Produzenten fungieren neben dem Trio Jon Zimelis und Jason U. Nadler für Serious Business («@midnight»), Peter A. Knight («Bojack Horseman») und Chris Prynoski, Ben Kalina und Antonio Canobbio für Titmouse («Big Mouth»). Somehoodlum ist als beratender Produzent neben der Bekleidungs- und Medienmarke Pizzaslime tätig.