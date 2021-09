Clooney/Pitt-Film landet bei Apple

Kino-News

Die beiden Schauspieler haben Jon Watts als Regisseur verpflichtet.

Die Apple Studios haben einen neuen Kontrakt mit George Clooney und Brad Pitt unterzeichnet. Die beiden sind nicht nur die Produzenten des Streifens, sondern werden auch die Hauptrollen spielen. «Spider-Man: Homecoming»-Regisseur Jon Watts ist ebenfalls bei dem Projekt an Bord. Das Projekt wird über Smokehouse Pictures und Plan B Entertainment produziert.Lionsgate, Sony, Netflix , Universal, Amazon, Annapurna Pictures und Warner Bros. sollen ebenfalls an dem Projekt interessiert sein, bei dem es zu einem Wiedersehen mit den «Ocean's Eleven»-Stars kommen würde. Laut dem Nachrichtenmagazin „Deadline“ werde der neue, noch namenlose Film auch in den Kinos starten.Obwohl die meisten Details der Handlung derzeit noch geheim sind, soll sich der Film um zwei Fixer drehen, die denselben Auftrag erhalten. Watts hat bei allen drei aktuellen «Spider-Man»-Filmen Regie geführt. Sein neuester Beitrag, «Spider-Man: No Way Home», kommt diesen Winter in die Kinos.