«Book of Boba Fett» beginnt

US-Fernsehen

Im Dezember wird der Spin-off von «The Mandalorian» starten.

Der Mickey-Maus-Streamingdienst Disney+ hat nun das «The Mandalorian»-Spin-Offfür den 29. Dezember 2021 angekündigt. Die Serie wurde vor knapp einem dreiviertel Jahr im Finale der zweiten «The Mandalorian»-Staffel angekündigt. Ob die dritte Staffel von «The Mandalorian» wie gewohnt im November startet, ist noch unklar.In der Serie bewegen sich der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett und der Söldner Fennec Shand in der Unterwelt der Galaxis, als sie in den Sand von Tatooine zurückkehren, um ihren Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba the Hutt und seinem Verbrechersyndikat beherrscht wurde.Temuera Morrison kehrt in der Rolle des Boba Fett zurück, während Ming-Na Wen als Shand zurückkehrt. Wen spielte ihren Charakter zum ersten Mal in Staffel eins von «The Mandalorian» und gab der Figur in der Zeichentrickserie «Star Wars: The Bad Batch» ihre Stimme.