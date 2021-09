«Erste Hilfe, letzte Rettung» legt in Woche zwei zu

Quotennews

Das neue RTLZWEI-Format «Erste Hilfe, letzte Rettung - Sanis in Ausbildung» sichert sich in Woche zwei mehr Zuschauer als bei der Premiere.

Der Titel der Soap verrät bereits viel Inhaltliches, denn es geht um die Sanitäts-Ausbildung. Beibegleitet RTLZWEI Notfallsanitäterinnen und -sanitäter bei ihrer AUsbildung, dem Alltag der Einsatzkräfte und auch deren Privatleben. Die Real-Life-Soap mit sechs Protagonisten startete vergangene Woche mit 0,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,3 Prozent nicht gerade gut. Das Interesse der 14- bis 49-Jährigen hielt sich ebenfalls zurück und mit 0,29 Millionen Zuschauern konnten lediglich 4,6 Prozent Marktanteil erreicht werden.Ändern sollte sich das in dieser Woche, für den Sender zum Glück zum Positiven hin. Mit 0,66 Millionen Zuschauern insgesamt verbucht das Format einen ordentlichen Aufschwung, der sich in leicht verbesserten 2,5 Prozent am Markt ausprägt. In gleichem Maße verbesserte sich das Ergebnis der Zielgruppe auf 0,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Setzt sich dieser Trend fort, wird sich in Grünwald um dieses Format nicht gesorgt werden müssen. Im Anschluss hielten diemit 0,56 Millionen Zuschauer viele aus der Primetime beim Sender, wodurch der Marktanteil auf 3,7 Prozent stieg.Zielgruppen-Zuschauern verweilten noch 0,2 Millionen, was den entsprechenden Marktanteil auf 4,9 Prozent steigen ließ. Bei VOX starteteerst ab 22:00 durch, als sich das Interesse auf 0,91 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,7 Prozent steigerte. Die Zielgruppe lieferte zu diesem Zeitpunkt 7,1 Prozent Anteil am entsprechenden Markt bei 0,37 Millionen Zuschauern.