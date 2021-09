«Tina mobil» geht die Puste aus - Das ZDF ist vor der Primetime stark

Quotennews

Das ZDF konnte sich gestern erneut deutlich gegen das Erste durchsetzen - vor der Primetime - um 20:15 Uhr sah der Abend anders aus und danach drehte sich Feld erneut.

Das Erste sendete gestern zwei Ausgaben der Miniserie, während die Konkurrenz aus dem ZDF sich an derversuchte. Als klarer Sieger aus dem Abendprogramm, so viel sei gesagt, ging das Zweite hervor, jedoch nicht aufgrund der Primetime. Mit 3,18 Millionen Zuschauern begann Johannes B. Kerner den Abend recht verhalten, wodurch die Show im Zweiten einen nicht mehr als ordentlichen Marktanteil von 12,0 Prozent erreichte. Bei den jüngeren Zuschauern ließen sich, wie gewohnt, die Zuschauermassen etwas bitten und mit lediglich 0,43 Millionen Zuschauern erreichte der Sender aus Mainz einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Dem stellte sich das Programm der blauen Eins mit 3,76 Millionen Zuschauern insgesamt und 0,51 Millionen Jüngeren entgegen. Die Marktanteile lagen hier vorerst bei 14,1 Prozent am gesamten TV-Markt und 8,0 Prozent am Markt der Jüngeren. In allen Kategorien also besser.Doch damit war der Abend natürlich nicht beendet. Eine weitere Folge «Tina mobil» im Ersten hielt den Großteil seiner Zuschauer aus der Primetime und belegte mit 3,47 Millionen Zuschauern ab 21:00 Uhr weiterhin 13,1 Prozent des TV-Marktes. Bei den jungen Zuschauern reichte es wiederum mit 0,41 Millionen zu einem TV-Anteil von noch 6,2 Prozent. Im Zweiten folgte auf die Primetime das News-Formatab 21:45 Uhr und die Mainzer Aufholjagd begann. Hierzu konnten 3,64 Millionen Zuschauer insgesamt gemessen werden und gleichermaßen 0,57 Millionen jüngere Interessierte definiert werden. Die Marktanteile lagen bei 15,3 Prozent insgesamt und 9,3 Prozent am Markt der jüngeren. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass als das «heute-journal» startete, Folge vier von «Tina mobil» bereits vorbei war.Zur nahezu identischen Zeit sendete das Ersteund fiel deutlich auf 2,38 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,0 Prozent. Jüngere Zuschauer verlor das Programm ebenfalls deutlich, wobei 0,26 Millionen verweilte und sich so ein Marktanteil von 4,3 Prozent einstellte. In der Zeit vor der Primetime dominierte das ZDF mitund 4,12 Millionen Zuschauern. Bereits ab 18:00 Uhr hielt das ZDF damit 23,5 Prozent des gesamten TV-Marktes, wenn es mit 0,24 Millionen jüngeren Zuschauern und daraus resultierenden 7,9 Prozent auch recht unauffällig war.