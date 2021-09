Chaira und der Hass im Netz

Soap-Check

Bei «Waidenhof» sind die Teenager Teenager Robin und Doro überhaupt nicht begeistert, aus der Stadt weg zu ziehen.

Carla hat es gutgetan, den Verlust von Gregor in den Armen von Britta noch einmal tränenreich zu betrauern. Sie löst entschlossen Gregors Wohnung auf und sagt Gunter den Rückkauf des Hotels zu. Manchmal jedoch fühlt sie sich merkwürdig beobachtet. Aber dann richtet sie den Blick in eine Zukunft ohne Gregor. Tatjana und Paul haben endlich zueinander gefunden und wollen ihre Liebe in vollen Zügen genießen. Doch es ist wie verhext, ständig durchkreuzen irgendwelche Widrigkeiten diesen Wunsch. Schon droht neuer Ärger: Werkstatt und Showroom sollen verkauft werden. Zunächst ist Ben sauer, dass Ellen aus ihrem gemeinsamen Kochboxenunternehmen aussteigen will. Doch er merkt auch, dass er das Schrauben an alten Motorrädern vermisst. Ben muss sich entscheiden: Konzentriert er sich wieder allein auf seine Werkstatt oder betreibt er ohne Ellen die Kochboxen weiter? Hendrik kann die Unstimmigkeiten zwischen Rudi und Joe ausräumen. Aber Britta ist nach wie vor skeptisch, was das Thema Rolli-Skaten angeht und teilt Hendriks Zuversicht bezüglich Rudis Fähigkeiten nicht.Lia findet einen Brief ihrer Mutter. Constanze übergibt Florian das Medikament. Rosalie zieht zu den Sonnbichlers. Gerry hält an seiner Liebe fest. Lia, Robert und Werner machen sich auf den Weg zu Lias Mutter, um deren Geburtstag zu feiern. Sie ahnen nicht, dass ihnen jemand ins Pflegeheim folgt. Am nächsten Tag findet Lia einen Brief, der sie zutiefst bestürzt. Maja erfährt von Erik, dass Constanze das Medikament bereits gestohlen hat, ohne ihr Bescheid zu geben. Währenddessen übergibt Constanze Florian das Antibiotikum, aber verschweigt ihm, dass die Aktion eigentlich Majas Idee war. Als diese davon erfährt, stellt sie ihre Schwester zur Rede. Nach ihrem Streit mit Michael zieht Rosalie vorübergehend zu den Sonnbichlers. Während Hildegard Rosalie ermuntert, noch einmal mit Michael zu sprechen, kann André diesen davon überzeugen, dass er etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Doch als Michael sich auf den Weg zu Rosalie macht, trifft er auf Christoph. Max befürchtet, dass Gerry durch seine Liebe zu Shirin am Ende verletzt wird. Daraufhin erzählt Vanessa Gerry ein Gleichnis, aus dem dieser schließen soll, dass Shirin ihn verletzen könnte. Doch kurzerhand deutet Gerry das Gleichnis um und ist umso mehr davon überzeugt, dass Shirin und er zusammengehören.Fanny plant, Liesls Hütte nur in den Sommermonaten zu bewirten. Kann sie bei dieser Idee auf Gregors Unterstützung zählen? Gegen Bambergers Absprache verteilt Vera den heilenden Dirrmoser-Tee an Stadlbauer. War es klug, den Sud ohne vorliegendes Laborergebnis herauszugeben? Schattenhofer hat sich gegen den neuen Pfarrer eingeschworen. Bringt seine Unterschriftenaktion die Lansinger gegen Burman auf?Matteo fühlt sich von seinen Eltern verraten und will heimlich zurück auf die Malediven. Conor will ihn davon abhalten - mit einem riskanten Ansatz. Robert ist getroffen, dass Britta trotz seiner Einladung verreist ist. Angetrunken macht er ihr telefonisch eine Ansage, die allerdings nicht bei ihr landet. Ringo rettet im letzten Moment Easy, der so unverhofft einen außergewöhnlichen Geburtstag feiern kann.Als der Hass aus dem Netz in ihr reales Leben schwappt, bekommt es Chiara mit der Angst zu tun. Mit Inas Hilfe macht sie sich in einem Video Luft. Vor Nathalie gibt sich Isabelle entschieden, Yannicks Charme widerstehen zu wollen. Doch heimlich sucht sie seine Nähe. Ein Geschenk sorgt für ein Missverständnis zwischen Ben und Kim, auch wenn es eigentlich für jemand anderen gedacht war.Yvonne will sich nach ihrem heftigen Schub keine allzu großen Sorgen machen und vor allem ihre Familie nicht beunruhigen. In der Hoffnung, das medikamentös lösen zu können, sucht sie ihren Arzt auf. Doch der hat eine niederschmetternde Diagnose für sie. Nazan erfährt, dass Felix zu einer Pressekonferenz im "Jeremias" eingeladen ist. Sunny redet ihr Mut zu. Doch dann erfährt Nazan, dass Felix nicht kommen wird - nie mehr.Während die Patchworkeltern Melanie und Stefan sich auf ihr gemeinsames Leben auf dem Land freuen, sind die Teenager Robin und Doro wenig begeistert von der Idee, ihr geliebtes Köln hinter sich zu lassen und zunächst auf einem Bauernhof zu wohnen. Nach dem Kulturschock kommt der Frust und so wird schnell klar, ein idyllisches Familienleben scheint es erst einmal nicht zu geben. Die Ankunft der Neuen spricht sich schnell im Dorf herum und während die einen sie herzlich begrüßen, wittern andere Ärger für ihre eigenen Pläne…Samantha hat sich übers Wochenende gegen die Webcam-Idee entschieden. Dennoch ist für sie klar, dass sie Rico bei seinen Geldsorgen helfen wird. Doch ihr Plan, im Kuen wieder ein paar Schichten zu übernehmen, geht vollkommen nach hinten los. Als wäre das nicht schon mies genug, erfährt Samantha auch noch, dass Rico kurz davor ist, die Wohnung zu verlieren. Ihr wird schleichend bewusst, dass sich die Schlinge um Ricos Hals mehr und mehr festzurrt. Grund genug für Samantha, sich nach einem emotionalen Gespräch mit ihm doch für die Webcam zu entscheiden. Tatsächlich startet sie schon wenig später die Show. Sie muss sich allerdings schnell eingestehen, dass ihr das zu viel ist.Mandy und Basti konnten ihre Affäre am Wochenende nicht ausleben und die neue Woche bietet zunächst ebenfalls keine Möglichkeit zu einem Treffen. Beide sind frustriert. Ohne zu wissen, dass Joe und Paula wiederkommen, verführt Basti Mandy allerdings in der Schnitte. Beinah werden die beiden von Paula erwischt. Lediglich dem neuen Mitarbeiter Jojo ist es zu verdanken, dass Mandy und Basti nicht auffliegen. Anschließend muss sich Mandy von Jojo ins Gewissen reden lassen, kann aber ihre Gefühle für Basti nicht verdrängen, obwohl sie auch Ole liebt. Erst als die WG wieder in voller Besetzung das Wiedersehen feiert, wird Mandy klar, was sie mit der Affäre alles aufs Spiel setzt. Sie beschließt, die Affäre schweren Herzens zu beenden.