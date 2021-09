Netflix erwirbt sein erstes Spielstudio

Wirtschaft

Der Plan ist schon älter: Das Streamingunternehmen will auch Games anbieten.

Der erfahrene Streamingdienst aus Los Gates macht seine Versprechen war und kauft das Videospielstudio Night School Studio, das vor allem für sein übernatürliches Mystery-Adventure Oxenfree in der Branche bekannt ist. Zu den weiteren Spielen des Unternehmens gehören Afterparty und Next Stop Nowhere.Mike Verdu, Netflix' VP of Game Development – ein Videospiel-Veteran, der diesen Sommer zum Streaming-Anbieter gestoßen ist – sagte in einem Statement zur Übernahme von Night School Studio: "Wir sind inspiriert von ihrer kühnen Mission, neue Maßstäbe für das Geschichtenerzählen in Spielen zu setzen. Ihr Engagement für künstlerische Exzellenz und ihre nachweisliche Erfolgsbilanz machen sie zu unschätzbaren Partnern, während wir gemeinsam die kreativen Fähigkeiten und die Bibliothek von Netflix-Spielen ausbauen."In einem Blog-Beitrag schrieb Night School's Krankel, dass das Studio "unsere erzählerischen und gestalterischen Ambitionen auf unverwechselbare, originelle Spiele mit Herz ausdehnen möchte. Netflix bietet Film-, Fernseh- und jetzt auch Spieleherstellern eine noch nie dagewesene Möglichkeit, exzellente Unterhaltung für Millionen von Menschen zu schaffen und zu liefern. Unsere Erkundungen im Bereich des narrativen Gameplays und Netflix' Erfolgsbilanz bei der Unterstützung diverser Geschichtenerzähler waren eine so natürliche Paarung. Es fühlte sich an, als ob beide Teams instinktiv zu diesem Schluss gekommen wären."Bereits im August startete Netflix einen Test mit zwei «Stranger Things»-Spielen für die Plattform Android in Polen, diese Woche folgen weitere Titel für Kunden in Spanien und Italien.