«Die geheime Benedict-Gesellschaft»: Neue Staffel bestellt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Disney+ will neue Episoden von «The Mysterious Benedict Society».

Die Fernsehseriebekommt beim Streamingdienst Disney+ eine weitere Staffel. In Staffel zwei von «Die geheime Benedict-Gesellschaft» trifft sich das Team aus vier unerschrockenen Waisenkindern ein Jahr nach ihrer ersten Mission wieder, als sie von Mr. Benedict und seinen Mitstreitern zusammengestellt wurden, um den ruchlosen "Notfall" zu vereiteln, der von Benedicts Zwillingsbruder Dr. L.D. Curtain (ebenfalls gespielt von Tony Hale) ins Leben gerufen wurde."Die Arbeit an dieser Serie war ein absoluter Nervenkitzel und ich bin den Fans und Disney so dankbar für die Möglichkeit, diese unglaubliche Geschichte weiter erzählen zu können", so Hale. Die Produktion der neuen Staffel wird Anfang 2022 beginnen."Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Reise in die witzige, warme und wunderbare Welt von Trenton Lee Stewart in einer zweiten Staffel von «The Mysterious Benedict Society» fortzusetzen", so Phil Hay, Matt Manfredi, Todd Slavkin und Darren Swimmer, allesamt Executive Producer der Serie. "Dank unserer bemerkenswerten Darsteller und Mitarbeiter war dies bereits eine ganz besondere Erfahrung. Der Glaube, den 20th Television und Disney+ in unsere Serie gesetzt haben, und ihr Engagement für ihre Werte wie Freundlichkeit, Empathie und das Zelebrieren verschiedener Arten des Seins machen das Ganze zu einer großen Freude."