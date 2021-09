Bully & Co. philosophieren erfolgreich über die besten Komödien

Quotennews

Die knapp eineinhalbstündige Fernsehshow bei Kabel Eins entpuppte sich als Erfolg.

Am Dienstag um 22.40 Uhr setzte der Unterföhringer Fernsehsender Kabel Eins auf, in der Sendung sollten Comedy-Experten wie Michael „Bully“ Herbig, Ralf Schmitz und Ingo Appelt über die besten Produktionen sprechen. Die Brüder Henni und Max Nachtsheim, deren Vater Teil von Badesalz war, rundeten das Panel ab.Die knapp 80-minütige Sendung erreichte am späten Dienstagabend 0,54 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei erfreulichen 4,1 Prozent. Die Produktion aus dem Hause ProSiebenSat.1 sicherte sich fabelhafte 6,7 Prozent der Umworbenen, sodass man auf eine Reichweite von 0,23 Millionen Zuschauern kam.Im Vorfeld wiederholte man, der 1988 in die amerikanischen Kinos kam. Die Komödie wurde in diesem Jahr fortgesetzt, allerdings landete der zweite Film mit Eddie Murphy beim Video-Onlinehändler Amazon, der den Film nicht dem Free-TV zur Verfügung stellt. Der Originalfilm erreichte noch einmal 0,95 Millionen Zuschauer, die von John Landis umgesetzte Produktion holte 3,7 Prozent Marktanteil. Der Spielfilm sicherte sich 0,44 Millionen junge Leute und erzielte sieben Prozent. In der Nacht setzte sich der Erfolg mit(6,5%) und(9,2% fort).